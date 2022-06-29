«Города Дальнего Востока и Арктики можно сделать комфортными и очень привлекательными»

Дальний Восток и Арктика всегда были на особом счету. В своих выступлениях президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что у нас Дальний Восток и Арктика — это приоритеты на весь XXI век.

Это почти половина территории Российской Федерации, плюс — люди, уникальные природные запасы и логистические возможности. Кроме того, разворот России на Восток очевиден и в ближайшей, и в среднесрочной перспективе. И Дальний Восток на этом фоне становится ключевым, стратегическим регионом.

Журнал «Эксперт» поговорил с заместителем председателя ВЭБ.РФ Артемом Довлатовым об инвестициях в развитие Дальнего Востока и Арктики и создании комфортной городской среды.

– В чем особенность работы на Дальнем Востоке и в Арктике?

– ВЭБ.РФ — опорный институт развития страны. Проекты на территории Дальнего Востока, а также Арктики всегда были в фокусе нашей работы. В Стратегии ВЭБ.РФ к целевым направлениям работы относится развитие приоритетных геостратегических территорий. При реализации проектов для нас важна не только финансовая отдача, но и комплексные социально-экономические эффекты. Мы идем в первую очередь в проекты, которые меняют жизнь людей, генерируют новые рабочие места, создают новые услуги в социальной сфере, повышают комфорт жизни в городах. Вопросы, с которыми сталкиваются инвесторы на Дальнем Востоке и в Арктике, несопоставимы с проблемами центральной части страны. Поэтому были созданы специальные инструменты, которые помогают снизить риски, отчасти хеджировать их и в результате привлекать инвесторов в макрорегион.

– Что это за инструменты?

– В рамках льготного финансирования приоритетных проектов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне ВЭБ.РФ предоставляет кредиты по ставке порядка 2%, в зависимости от риск-класса заемщика, в том числе на длительные сроки более 10 лет. Это понятный инструмент для инвесторов и инициаторов проектов.

Льготное финансирование предоставляется на весь срок кредита, и, в соответствии с этим, можно рассчитать экономическую модель проекта. Дальше, когда проект выходит на окупаемость, мы, как организация развития, из него выходим. И двигаемся дальше, по проектам, которые больше всего нуждаются в поддержке и дадут максимальный эффект для качества жизни людей. Часть проектов уже успешно завершены, средства реинвестированы.

Наш ключевой фокус был и остается на реализации тех проектов, которые без участия ВЭБа для коммерческих банков и других частных инвесторов неподъемны. Причины могут быть разными — от объема инвестиций до сроков реализации или достаточно высокого уровня риска на отдельных фазах, прежде всего, первоначальной. Это проекты аэропортовой инфраструктуры, как новое строительство, так и модернизация, промышленность высоких переделов, строительство логистической инфраструктуры, обеспечение доступности и связанности макрорегиона. Большой интерес у регионов и городов к участию в масштабной программе строительства новых школ, модернизации систем городского общественного транспорта.

– Как отбираются проекты?

– При отборе проектов мы идем как от конкретных заявок и запросов, так и ориентируемся на обратную связь от жителей городов. У ВЭБа есть собственная аналитическая система, Индекс качества жизни ВЭБ.РФ. В нем 115 российских городов, качество жизни можно оценить по более чем 270 показателям из 12 ключевых групп — от здоровья и образования до работы, дохода, экологии и т.п. Источники данных — как статистические, так и опросы горожан. Это позволяет, как получить объективную картину того, в каких направлениях надо добавить для максимального эффекта для людей, так и оценить воздействие от тех или иных проектов.

– Считали ли вы эффекты от своей работы?

– За последние несколько лет было инвестировано порядка 90 миллиардов рублей, получив почти под 1 трлн руб. проектов. В результате в макрорегионе было создано более 12 тысяч рабочих мест, прирост ВРП составил более 1,3 трлн руб.

И в ближайшей перспективе мы ориентируемся на такие показатели работы как на бенчмарк. В 2022–2024 году мы планируем реализовать столько же проектов, сколько было сделано за последние 4–5 лет с вместе ФРДВ (Фондом развития Дальнего Востока, — прим. ред.). С сопоставимыми мультипликативными эффектами: в результате в инвестпроекты должно быть привлечено еще около 1 трлн руб., с созданием порядка 10 тыс. рабочих мест.

Работа с ВЭБом и в ВЭБе

– Сильно ли повлияло на работу ФРДВ объединение с ВЭБ.РФ?

– Решение о реформе было принято правительством Российской Федерации для оптимизации работы институтов развития. В случае ФРДВ весь его функционал и инструментарий поддержки проектов был передан в ВЭБ.РФ.

– Какие задачи решало это объединение?

– У нас было две задачи. Первая — сохранить то, что наработала команда Алексея Олеговича Чекункова (в настоящее время — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – прим ред). Вторая — все компетенции ВЭБа задействовать для развития дальневосточных и арктических регионов.

В фонде работали порядка ста человек, по разным направлениям. Часть функций — риск-менеджмент, юридическое сопровождение и т.д. — были переключены на ВЭБ. Все эти перемены прошли незаметно и для партнеров, и для проектов.

– Не усложнило работу?

– Однозначно нет, процессы ускорились. Ранее все сделки ФРДВ проходили через инвестиционный комитет ВЭБа, а потом — через совет директоров ФРДВ, который состоял из сотрудников ВЭБа. Теперь этап одобрения один, и де-факто процесс стал бесшовным.

Во-вторых, есть огромное количество других преимуществ. Например, мы используем все компетенции ВЭБа и уникальный инструментарий поддержки проектов. Это и Фабрика проектного финансирования, и решения в области городской экономики, транспортных проектов, венчурных инвестиций.

В фокусе развития

– Какие проекты сейчас в фокусе группы в макрорегионе?

– Как организация развития ВЭБ традиционно поддерживает инфраструктуру, промышленность высоких переделов, импортозамещение — проекты, которые дадут ощутимый вклад в рост ВРП, налогооблагаемой базы и т.п. При этом наш ключевой фокус — на качестве жизни людей, повышении комфорта, улучшении среды, в которой они живут. И, реализуя крупные инвестпроекты, мы фокусируемся также на повышении качества жизни людей: обновление общественного транспорта, строительство инфраструктуры, городской среды. Сейчас активно помогаем городам Дальнего Востока формировать свои мастер-планы.

– В чем заключается ваша роль?

– ВЭБ.РФ финансирует мастер-планирование в шести городах: Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите и Благовещенске. Разработка мастер-планов — поручение президента, на особом контроле заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева. Часть мастер-планов мы уже в этом году представим на Восточном экономическом форуме.

Мастер-план — это как раз системный подход к городской экономике. Один из основных ориентиров при подготовке мастер-плана — мнение жителей городов. Они хорошо знают и проблемы, и сильные стороны города: хватает ли больниц, школ и детсадов, хорошо ли работает муниципальный транспорт и т.п.

– Говоря о рабочих местах, там есть кому работать?

– В результате реализации проектов создаются вакансии, которые интересны людям. Работать в макрорегионе любят и умеют. Жителей городов Дальнего Востока и Арктики отличает особая сила характера. Однако нельзя полагаться только на силу характера, в городах необходимо создать настолько комфортные условия, чтобы из них не хотелось уезжать. Более того, для их системного развития требуется привлечение профессиональных кадров из других городов. Значит, качество городской среды должно быть выше среднероссийского, чтобы дать дополнительный стимул к переезду. Безусловно, эта работа — по широкому кругу вопросов и на среднесрочную перспективу. Но отдельные результаты уже заметны — оттока населения нет.

– В Приморье, по-моему, даже приток.

– Да. Но здесь важно сохранить динамику. Создаем качественную среду — привлекаем высококвалифицированных специалистов. Для людей, которые будут приезжать на Дальний Восток и Арктику, важно, чтобы их жизнь на новом месте соответствовала стандартам, к которым они привыкли. Или была выше этих привычных стандартов. И тут мы ставим более амбициозную цель. Когда обсуждаем мастер-план того же Владивостока — с его возможностями, ландшафтом, географическим положением, — он может и должен выгодно отличаться от двух столиц. Чем? Более качественной, комфортной средой для жизни.

Владивосток — это 8,5 часа от Москвы и всего два часа от Сеула, Токио. Рядом — Шанхай, Пекин. До пандемии в день несколько самолетов туристов прилетало во Владивосток. Я уверен, что возобновление туристического трафика — вопрос ближайшей перспективы. Туризм — драйвер развития на локальном, местном уровне, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства. Однако это работает только при условии системного подхода, комплексного развития инфраструктуры и точек притяжения. Для того, чтобы Владивосток стал дальневосточным хабом, куда люди будут с огромным удовольствием приезжать жить и работать, у нас есть все возможности. В целом убежден, что города Дальнего Востока и Арктики можно сделать комфортными и очень привлекательными для людей.

– Мастер-план — это хорошо, но это про создание среды. А среду невозможно насадить сверху, это должна быть внутренняя инициатива, в том числе внутренняя вовлеченность, воронка, которая будет затягивать бизнес, население. Видите ли вы сейчас инициативу на местах?

– Энергии и готовности менять жизнь к лучшему жителям Дальнего Востока и Арктики точно не занимать. Мы провели бизнес-миссии во Владивостоке, в Хабаровске и Чите. Недавно были в Мурманске. И всякий раз мы встречаемся с интересными, активными, инициативными предпринимателями, представителями малого и среднего бизнеса. Они предлагают много интересных проектов.

Отдельно хочется отметить высокую вовлеченность и инициативность региональных и муниципальных властей. Например, Мурманск, арктическая зона. Там реализуется большой проект губернатора Андрея Чибиса «На Севере жить». Самое активное участие в проекте принимают как раз представители малого и среднего бизнеса.

В Приморье большое количество инициативных молодых предпринимателей и интересных бизнес-проектов. Видим кипучую энергию людей и то, что правительства регионов правильно на инициативы бизнеса реагируют, работают над снижением, ликвидацией барьеров, активным участием в ГЧП, привлечением инвестиций.

Дальний Восток и Арктика — это край очень сильных и активных людей, способных генерировать интересные идеи и проекты и реализовывать их. Если помогать людям, то все будет отлично: с точки зрения и развития малого и среднего бизнеса, и повышения качества жизни. Будем активно помогать.