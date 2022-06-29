Индексы боятся вырасти

Фондовый рынок США во вторник снизился, прервав таким образом практически семидневную серию роста от минимумов 17 июня, когда индекс широкого рынка S&P 500 достиг годового минимума на уровне 3637,57 пункта. Снижение вчера спровоцировали слабые данные по уровню потребительского доверия в США, в результате чего возобновились опасения инвесторов относительно замедления экономического роста на фоне высокой инфляции.

Инвесторы сомневаются в способности Федеральной резервной системы США (США) избежать экономического спада на фоне резкого повышения процентных ставок. Их опасения только окрепли, после выхода вчера индекса потребительского доверия в США, который в июне упал до 98,7 пункта по сравнению с 103,2 пункта в мае. Таким образом, доверие американских домохозяйств ослабло до минимума более чем за год, поскольку высокая инфляция подрывает их уверенность в отношении экономических перспектив.

Реакция рынка последовала незамедлительно: сразу после выхода данных рынок захлестнула волна продаж, которые не прекращались на протяжении всей торговой сессии. По сравнению с закрытием понедельника индекс S&P 500 снизился на 2,01%, а индекс акций технологических компаний NASDAQ Composite упал на 2,98%.

Тем не менее необходимо отметить несколько факторов, которые могут указывать на возможность краткосрочного восстановления фондовых индексов. Это индикаторы настроений инвесторов, которые достигли крайне пессимистичных значений, и фондовые индексы, которые находятся в перепроданной области. Динамика индексов за период с начала года оказалась одной из худших за многие годы, а по числу дней, когда индекс S&P 500 падал на 2% и более 2022 год уже занимает второе место из десяти среди худших лет по этому показателю.

Таким образом, можно предположить, что текущие котировки уже учитывают самые неблагоприятные экономические сценарии, что в сочетании с крайним рыночным пессимизмом может предвещать разворот текущего тренда. В пользу восстановления индексов (в рамках общей тенденции, которую никто не отменял пока) говорит также снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США. На прошлой неделе доходность 10-летних облигаций США достигла локального минимума 3,0% (по сравнению с максимумом за год в районе 3,5%).

На самом деле опасения перед рецессией в экономике можно рассматривать и в другом контексте тоже. Если экономика действительно погрузится в рецессию, ФРС придется реагировать и понижать ставки. Это отчасти объясняет динамику на рынке казначейских облигаций на прошлой неделе. Между тем, более низкие ставки позитивно отражаются на динамике фондовых индексов. Таким образом, в краткосрочной перспективе нельзя исключать дальнейшего восстановления фондовых индексов, несмотря на их вчерашнее падение.

Подобный оптимистичный сценарий может реализоваться с началом сезона корпоративной отчетности. Ожидания инвесторов находятся на очень низком уровне, поэтому нельзя исключать позитивных сюрпризов. Это хорошо иллюстрирует пример розничная сети по торговле одеждой Hennes & Mauritz AB (H&M). Сегодня H&M приятно удивила инвесторов сообщением о том, что ее прибыль во втором финансовом квартале (с окончанием 31 мая) выросла и составила 3,68 млрд шведских крон (аналитики прогнозировали 3,09 млрд крон) по сравнению с 2,77 млрд крон в том же периоде прошлого года. Акции компании дорожают на 4,81% до 127,60 шведских крон (по сост. на 15:23 мск).