Беспрецедентное укрепление рубля, которое продолжается, несмотря на то, что Банк России снял большинство валютных ограничений, введённых в конце февраля и в марте, естественным образом ставит вопрос: какой курс рубля нам нужен?

Большинство сторонников слабого курса рубля исходят из тезиса о т.н. «интеграции России в мировое сообщество», включая мировую экономику, произошедшей в 90-е годы и об огромном положительном значении этого события.

Тезис абсурдный, так как Россия всегда была интегрирована в мировую экономику. Просто в постсоветскую эпоху Россия стала экономической периферией Запада и стала поставлять на мировой рынок в основном сырье (примерно 75 — 80% нашего экспорта). Экспортерам же, как известно, выгодна слабая национальная валюта.

А поскольку именно поступления от экспорта служили и служат одним из основных источников наполнения бюджета, то это определило и валютную политику властей. Кроме того, при дефиците рублей курс рубля всегда можно было дополнительно «уронить», продать доллары и евро из резервов и формально выполнить все обязательства в запланированном объёме. Но при этом, покупательная способность «упавшего рубля» была уже совершенно другой. Конечно, это уродливая схема, которую язык не поворачивается назвать нормальной экономикой.

К этому следует добавить, что за время «сырьевой интеграции» России в мировую экономику значительная часть промышленности в стране либо прекратила свое существование, либо находится на неконкурентном уровне. Достаточно назвать одну из ключевых проблем нынешней ситуации — гражданскую авиацию. А ведь на момент своего распада в 1991 году СССР был единственной, наряду с США, страной, производившей всю номенклатуру гражданской авиатехники. Сейчас самостоятельно ничего не производим, так как даже SuperJet не является полностью российским самолетом. И такая ситуация не только в авиастроении.

И здесь возникает ещё одна проблема - внутренний спрос на сырье низкий и пока не может компенсировать экспортерам и, следовательно, бюджету их потери. Разумеется, необходимы принципиальные реформы в российской экономике и реальное импортозамещение. И, разумеется, придётся закупать оборудование и машины за рубежом. И, конечно, сильный рубль в этой ситуации будет выгоден.

Но больной не может выздороветь моментально. Поэтому сейчас, скорее всего, придётся найти механизм ослабления рубля для восстановления финансовой стабильности.

При этом, я думаю, что одно таргетирование в нынешних условиях не поможет — у ЦБ не получится просто взять и опустить рубль до цены, например, в 70 рублей за доллар. Для этого необходим рост импорта и рост спроса на валюту со стороны импортеров. И, конечно, запуск на внутреннем рынке торгов валютами тех стран (кроме юаня, который уже торгуется на Московской бирже), которые настроены на сохранение и расширение сотрудничества с Россией. Это поможет решить проблему избыточного укрепления рубля.