Министр финансов качнул рубль

Курс российской валюты в начале дня очень быстро подобрался к психологически важной отметке 50 рублей за доллар. Но пробить этот уровень не удалось, во многом из-за противоречий в «экономическом блоке» относительно дальнейшего будущего рубля, вышедших наружу на съезде РСПП.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина вновь категорично высказалась против попыток искусственно ослабить рубль через механизм бюджетного правила. «Мы привязываемся к валютам чужих стран. Напомню, что в этих странах сейчас инфляция на сорокалетнем максимуме. Это просто еще и, скажем так, импорт этой инфляции», — резонно заявила она.

Но министр финансов РФ Антон Силуанов предложил «пожертвовать частью расходов» бюджета и вновь пустить имеющиеся в распоряжении государства рубли на покупку валюты, на сей раз имея в виду «валюту дружественных стран». Свое мнение он аргументировал тем, что укрепление российской валюты на 10 рублей приводит к потерям бюджета на более чем 1 трлн руб.

Министр экономического развития Максим Решетников, с одной стороны, заявил о том, что почему-то «рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе стала отрицательной». С другой стороны, он выступил против сокращения расходов бюджета ради девальвации рубля. «В рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, мы скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов негативно повлияет на экономику», — заявил глава Минэкономразвития.

Поскольку валютные трейдеры так и не поняли, какую же политику будут проводить власти в отношении рубля, они поспешили прикрыть позиции на укрепление рубля. Тем более,что в последние дни явно прослеживалось желание спекулянтов сыграть на понижение курса.

В результате, рубль сегодня ослаб более чем на 2% и в паре с долларом закрылся в районе отметки 53.

Однако в среднесрочной перспективе национальная валюта продолжит укрепляться. При таком сильном противоречии трех ведомств относительно регулирования курса рубля не стоит ждать быстрого принятия какого-либо решения. Поэтому как минимум несколько месяцев будет торжествовать точка зрения Банка России, то есть курс рубля будет определяться исключительно рыночными факторами. Они же говорят о том, что сальдо торгового баланса России будет оставаться очень сильным из-за стагнации импорта.

Что касается краткосрочных перспектив, то начатое после полудня ослабление российской валюты может продолжиться еще несколько дней. Сейчас экспортеры не будут спешить с продажей валютной выручки. Кроме того, очень часто на рынке завершение тренда характеризуется резким движением актива или, как говорят трейдеры, «последним ударом».

Первой целью девальвации национальной валюты является район 54 руб за доллар — здесь проходила верхняя граница боковика, в котором пара доллар-рубль торговалась большую часть прошлой недели. В случае пробоя этой отметки курс может опуститься до 58 руб за доллар.