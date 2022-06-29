Набиуллина: попытки вернуть курс рубля на прежние уровни могут привести к девальвации

По словам председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, попытки вернуть курс рубля на уровни, которые наблюдались при прежних экономических условиях, грозят рисками девальвации.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало», — сказала Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава ЦБ обратила внимание на то, что динамика курса рубля в последнее время активно обсуждается. «Стразу встает вопрос курса, потому что, когда внешние условия меняются, сразу меняется курс. Да, мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность адаптироваться экономике к изменившимся условиям», — отметила Эльвира Набиуллина, напомнив об опыте 2000-х годов, когда регулятор управлял номинальным курсом, в то время как реальный рос несмотря ни на что. «Либо у вас номинальный должен расти, либо это уходит в инфляцию, а для бизнеса все-таки важен реальный обменный курс», — пояснила глава Центробанка.

Также она указала на то, что при управлении валютным курсом резко падает независимость и самостоятельность российской денежно-кредитной политики; привязка курса рубля к валютам развитых государств, где за последние десятилетия наблюдается высокая инфляция, может привести к импорту инфляции.

Набиуллина подчеркнула, что механизмы управления валютным курсом ограничены, одним из них является накопление резервов. «Вы сейчас понимаете, что мы не можем копить резервы в твердых валютах, они сразу попадают под арест. Нерезервные валюты — там есть капитальные ограничения», — отметила глава регулятора.

Другим механизмом могут стать валютные ограничения, отметила Набиуллина, однако их изменение из стороны в сторону нежелательны для бизнеса и создают для него непредсказуемые условия.