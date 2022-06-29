Не говори «гэп», пока не перепрыгнешь

Торги на валютном рынке Московской биржи открылись мощным укреплением курса рубля. В течение первого часа торгов курс российской валюты опускался к психологически важной отметке 50 рублей за доллар, на пике не дойдя до этого уровня 1,25 копейки.



При этом никаких информационных поводов для очередного взлета курса национальной валюты нет. Наоборот, после окончания налогового периода экспортеры традиционно уменьшают продажу валютной выручки, что вчера отразилось в небольшом снижении оборотов торгов долларом.

Но сейчас в игру вступили спекулянты. Вчера пара доллар-рубль вышла вниз из бокового канала с границами 53-54, и это стало поводом для открытия спекулятивных позиций по паре, ориентированных на продолжение движения. Отчасти мощному росту рубля в последние два дня способствовало закрытие длинных позиций по этой паре, поскольку некоторые активные игроки совершенно логично ждали небольшого ослабления рубля после окончания налогового периода.

Но их прогнозы оказались ошибочными и «позу» пришлось крыть с убытком.

Таким образом, пара продолжает рисовать фигуру технического анализа «венские стулья», когда периоды сильного движения актива сменяются консолидацией.

«Текущий курс рубля отражает реальность, в которой нет пополнения международных резервов опасными фиатными валютами США и еврозоны, а также наполнения ими резервов ФНБ. Соответственно, от государства требуется или найти иные объекты вложения профицита торговли, или заняться серьезно развитием внутренних промышленных и инфраструктурных проектов», —рассуждает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Среднесрочно рубль имеет все фундаментальные основания для продолжения укрепления до тех пор, пока импортеры не начнут откупать большую часть выручки, получаемой Россией от продажи энергоресурсов.

В этом ключе основные надежды связаны с так называемым «параллельным импортом». И данный процесс уже пошел. Так, по СМИ проскакивает все больше и больше сообщений о начале продаж новых партий бытовой техники, купленной не напрямую у производителей. Некоторые некрупные автосалоны принимают заказы на поставку люксовых автомобилей из Северной Америки по цене корейских марок, продаваемых в России официальными дилерами.

Но процесс перенастройки импорта займет не один месяц, и по крайне мере в течение лета рубль будет укрепляться.

Сейчас ближайшей целью роста российской валюты аналитики называют отметку 48 рублей за доллар. Там находится незакрытый гэп (ценовой разрыв на графике) от 2014 года. Теория биржевой торговли говорит о том, что такие ценовые разрывы в подавляющем большинстве случаев должны закрываться.

Поэтому сейчас может сработать «эффект толпы»: если большинство участников торгов ждет движения актива к какой-то цели, то она обычно достигается.

Правда, некоторые наблюдатели считают нужным обращать внимание на то, что есть и незакрытый гэп от 1998 года в районе 6 рублей за доллар. Но такое укрепление российской валюты выглядит нереальным. Возможно, лишь пока...