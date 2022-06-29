Макрон Байдену: и как нам быть без российских нефти и газа

Одной из главных тем на саммите G7 в Баварских Альпах была нефть. О ней говорили все, о ней говорили много.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, правитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид бен Султан аль-Нахайян (МБЗ) признался ему, что две главные нефтедобывающие державы ОПЕК: Эмираты и Саудовская Аравия (КСА) практически не могут больше увеличить добычу нефти. Их нефтяная промышленность, утверждает МБЗ, работает на пределе своих возможностей.

Макрон заявил в приватном разговоре с президентом США Джо Байденом на саммите G7, который попал на видео Reuters, что на двоих Эр-Рияд и Абу-Даби могут добавить лишь 150 тыс. бар./сутки.

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«Первое: я на максимуме производственных мощностей,- привел президент Франции слова собеседника из Абу-Даби.- ОАЭ, утверждает он (МБЗ), очень серьезно относится к своим обязательствам. И второе: он сказал мне, что саудиты могут прибавить, но совсем немного – около 150 тысяч баррелей в день. У них нет крупных свободных производственных мощностей, которые можно было активировать быстрее, чем за шесть месяцев», - сказал Макрон и добавил: «что нам делать с российскими нефтью и газом?».

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Это, конечно же, мало в масштабах всей планеты. Особенно с учетом того, что КСА и ОАЭ всегда считались единственными нефтедобывающими странами, которые могут быстро значительно увеличить добычу.

После слов Эммануэля Макрона, сделавших и без того невеселую картину еще более мрачной, вопрос попытался прояснить министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, но только еще больше все запутал. Он подтвердил, что его страна действительно сейчас добывает нефти почти столько же, сколько от нее требуется по соглашению ОПЕК+. Кстати, срок действия этого соглашения заканчивается через несколько месяцев.

Президент Макрон привел в разговоре с американским коллегой цифры, не совпадающие с официальной статистикой энергетических ведомств КСА и ОАЭ. Если он прав, то обстановка на нефтяных рынках еще хуже, чем все предполагали – у планеты практически не осталось резерва добывающих мощностей, которые хотя бы как-то смогли компенсировать уход с рынков российской нефти, вызванный западными санкциями.

Аль-Мазруи сообщил, что Эмираты добывают почти 3,168 млн бар./сутки, т.е. они почти вышли на уровень добычи в июле и августе, определенный для них на последнем саммите ОПЕК+. Он также подтвердил, что соглашение действует до конца текущего года.

Эммануэль Макрон, конечно, не случайно обрисовал обстановку на нефтяных рынках Джо Байдену. Американский президент должен отправиться в июле с официальным визитом на Ближний Восток. Между прочим, дата визита уже откладывалась и вполне может быть отложена еще раз.

Белый дом опровергает слухи о том, что главная причина визита президента Байдена – обстановка на нефтяных рынках. Тем не менее, мало кто сомневается в том, что Байден попытается помириться с наследным принцем КСА Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом, фактическим правителем королевства, и попробует вновь уговорить его увеличить добычу нефти. В этом году цены на нефть уже выросли на 60%. Нефтяники и нефтепереработчики не могут угнаться за ростом спроса на нефть глобальной экономики, которая восстанавливается после пандемии. Скорее всего, цены продолжат расти из-за западных санкций против России.

С одной стороны, президент Макрон ссылается на слова правителя ОАЭ; но с другой, эксперты приводят значительно более высокие данные. Так, по данным Международного энергетического агентства (IEA), КСА и ОАЭ являются нефтедобывающими странами с самыми большими свободными производственными мощностями. В штаб-квартире IEA в Париже считают, что Эр-Рияд и Абу-Даби могут увеличить добычу в относительно короткой промежуток времени на 2,8 млн бар./сутки, то есть почти в 20 раз больше того, что утверждает французский лидер.