Нефтяной откат

Заявление министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи о том, что страна близка к максимальной добыче, исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки, первоначально вызвало заметный подъем на рынке сырья. Министр сообщил, что Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу примерно на 150 тыс. баррелей в сутки, но не сможет обеспечить значительного роста поставок в ближайшие полгода.

Ранее считалось, что ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости, сообщает Finmarket. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней. Инвесторы восприняли данное заявление как сигнал к ограничению поставок нефти на мировой рынок и увеличили объем покупок, что и вызвало резкое увеличение цен. Впрочем, утром в среду котировки закономерно пошли вниз в рамках коррекции.

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Дефицит сохраняется

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent к 8:30 мск выросла на 0,86%, до 116,96 долларов за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,5%, до 117,98 долларов за баррель, обновив максимум почти за две недели. Цена фьючерсов на нефть WTI к этому времени снизилась на 0,72%, до 110,95 долларов за баррель. Накануне стоимость фьючерса выросла на 2%, до 111,76 долларов за баррель.

В начале прошедшей недели рынок нефти показывал снижение, но затем цены вновь восстановили растущую динамику, отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent восстановилась до 113-114 долларов за баррель, цены на сорт WTI прошли выросли до 112 долларов за баррель.

Новостью недели стало обсуждение G7 ограничения цен на поставку российской нефти и нефтепродуктов, а также запрета на страхование и перевозку морским транспортом, напомнила эксперт. По всей видимости, консенсуса по вопросу не было достигнуто. Более того, появилась информация, что Саудовская Аравия и ОАЭ не имеют достаточного количества дополнительных мощностей, чтоб хоть как-то реально увеличить добычу.

Страны ОПЕК также сокращали бурение в пандемийные годы, а МЭА сообщило о значительном превышении инвестиций в альтернативные источники над инвестициями в традиционные. В связи с этим глава Exxon Mobil заметил, что крайне непредусмотрительно прекращать инвестирование в традиционные источники энергии, прежде чем будет создана рабочая модель альтернативных источников, и пообещал продолжение роста цен на нефть и высокую волатильность. Кроме того, он сообщил о постепенном снижении эффективности сланцевых месторождений, о чем в принципе говорили эксперты ещё пару лет назад.

Рынок поддерживали постепенный выход Китая из карантинных ограничений, а также автомобильный сезон и сезон отпусков в Северном полушарии, продолжает аналитик. Предложение же нефти испытывало трудности — в Ливии вновь форс-мажор по поставкам, Эквадор вовсе может вовсе прекратить добычу из-за забастовок.

Более того, Минэнерго США на прошлой неделе отложило публикацию недельных данных по рынку нефти и нефтепродуктов из-за проблем с электронными системами и перебоями с электричеством. API сообщило о падении запасов на 3,8 млн баррелей сырой нефти на прошлой неделе. Глава американского Минэнерго по этому поводу с иронией заявил, что ему пора сменить работу на что-то более стабильное. Администрация Белого дома продолжает настаивать на своём отношении к нефтяникам: Джо Байден проигнорировал очередную встречу с отраслью в пользу встречи с компаниями по ветрогенерации. На этом фоне делегация США тайно посетила Венесуэлу. Перспективы сделки с Ираном также продолжают обсуждаться.

Таким образом, указала Оксана Лукичева, дефицит поставок нефти на мировом рынке сохраняется. Соответственно, по ее мнению, можно ожидать продолжение роста цен в рамках растущего тренда, несмотря на попытки продавливать рынок вниз на опасениях сокращения спроса ввиду грядущей рецессии. Любые форс-мажорные обстоятельства и перебои в поставках, например, ураганная активность в Мексиканском заливе, на фоне крайне низких запасов могут привести к резкому взлету цен.

Ценовые рекорды могут быть обновлены

В целом же находившаяся на прошлой неделе под сильным давлением нефть в последних числах июня активно восстанавливает свои позиции, указал «Эксперту» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Стартовав со 111 долларов за баррель и снижаясь до 110 долларов, на утро среды топливо стоило 116,5 доллара за бочку. Это возврат к значениям от 21 июня, когда и началась небольшая коррекция цен на нефть.

Триггером восстановления стали данные по заражениям в Китае и проблемы с добычей в некоторых странах, полагает аналитик. Впервые за долгое время в Шанхае и Пекине не выявлено ни одного случая заражения за сутки, что положительно сказывается на спросе при растущей нехватке предложения. По статистике, сделка ОПЕК+ за май была выполнена на 256%.

Кроме этого, серьезно сократилась добыча в Ливии и Эквадоре, подтвердил Николай Переславский. В обеих странах это происходит из-за политической нестабильности — в Ливии усиливается политический кризис, в Эквадоре проходят массовые антиправительственные митинги. Триггер роста — это и попытки G7 лимитировать стоимость российской нефти, поскольку при отказе России продавать топливо по заведомо невыгодной цене его придется закупать в других странах, что вызовет ажиотаж и новую волну спроса при отсутствии необходимого объема предложения.

Предположительно, эту неделю нефть закончит в районе 117-118 долларов за баррель, но возможен рост и до 120 долларов. Это было бы началом восхождения котировок обратно на 130 долларов в июле, но с такими инфоповодами возможен рост и выше вплоть до обновления исторических рекордов уже этим летом, заключил Николай Переславский.