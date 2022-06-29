Пенсии будет платить новая организация

В Госдуме сегодня, 29 июня 2022 года, рассматривается во втором чтении пакет документов, предполагающий объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Новая версия работы организации отличается от изначальной. Изменения, в частности, касаются организационно-правовой формы фонда, системы его управления и назначения председателя.

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Как пишет «Коммерсант», изменения в проект были внесены с учетом критики юристов государственно-правового управления президента (ГПУ). Она стала основой для отзывов правового управления самой Госдумы и частично — комитета по социальной политике.

В частности, ко второму чтению переработаны предложения по организационно-правовой форме будущего фонда: Минтруд предлагал ввести в Гражданский кодекс новый тип организации (внебюджетный фонд), теперь же законопроект описывает Социальный фонд как «государственное учреждение в форме внебюджетного фонда». Таким образом, в России появится новый, четвертый тип государственного учреждения. Его учредителем выступает правительство, оно же будет отвечать по обязательствам будущего фонда. Сам фонд, в свою очередь, станет учредителем подведомственных ему региональных подразделений.

Изменится и предложенная Минтрудом форма управления фондом. Ко второму чтению из проекта ФЗ исчезла норма о создании его наблюдательного совета из представителей обеих палат парламента, профсоюзов и работодателей. Но зато теперь они смогут стать членами правления фонда (при условии сменяемости не реже, чем раз в три года.) Главу фонда, как и сейчас, будет назначать глава правительства, выбирая из кандидатур, предложенных Минтрудом.

Создание единого Социального фонда РФ выглядит как административная реформа, призванная оптимизировать объем администрирования двух организаций, полагает партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. В частности — сократить количество сотрудников, расходов на недвижимость, поддержание деятельности и т. д.

Такую инициативу, говорит юрист, можно только приветствовать, но организационная часть реформы ПФР и ФСС вторична и в основном касается сотрудников фондов и их полномочий. То есть, в этой части изменения больше касаются властных полномочий и перераспределения ресурсов госслужащих.

Более важным — с точки зрения вопросов функционирования бизнеса — Василию Сосновскому видится переход к единой взносооблагаемой базе для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Согласно поправкам, с 2023 года для работодателей начнет действовать единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В пределах 1,565 млн рублей совокупный тариф страховых взносов составит 30%. Свыше этого порога размер сокращается до 15,1%. Плюс, со следующего года компании начнут платить социальные взносы и за сотрудников, работающих в рамках гражданско-правовых договоров.

По сути, объясняет юрист, речь об увеличении налоговой нагрузки на бизнес, что снизит его доходы, которые и так в среднем падают в связи с экономическим кризисом. В Минтруде прогнозируют увеличение в 2023 году суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 28,1 млрд рублей, а на социальное страхование - на 113,3 млрд рублей. На практике, уверен Василий Сосновский, бизнес, как минимум микро, малый и средний, будет искать лазейки, чтобы снизить налоговую нагрузку. Рост числа самозанятых в России и привлечения бизнесом к сотрудничеству именно самозанятых — тому пример.