Зачем российские газовики повезли «украинское» оборудование в Китай

Правительство РФ выдало разрешение предприятию «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», являющемуся “дочкой” ПАО «НОВАТЭК», произвести временный вывоз в Китай некоторых позиций бывшего в употреблении неисправного оборудования, которое используется в работе газоперекачивающих агрегатов, а произведено было на Украине.

Так, до 31 декабря 2022 года разрешен вывоз одного газотурбинного двигателя ДУ80Л1 и двух газогенераторов. В СМИ отметили, что изготовлены они были, скорее всего, на ГП НПКГ «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. С какой целью вывозится оборудование, в документе не указано. Однако учитывая его неисправность, можно предположить, что речь идет о ремонте. В НОВАТЭКе на запрос «Эксперта» на момент публикации не ответили.

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Китайские компетенции помогут НОВАТЭКу

«Скорее всего, оборудование предназначено для разработки непосредственно Юрхаровского месторождения. Я напомню, что оно — крупнейшее у НОВАТЭК. По всей видимости, там для внутренних нужд используются турбины украинской сборки. Скорее всего, раньше их вывозили на Украину, где чинили, либо украинская компания поставляла детали. Соответственно, теперь ремонт там невозможен, пришлось искать другого подрядчика, который будет производить техническое обслуживание. Нашли его в Китае», — заметил ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Игорь Юшков добавил, что бесперебойная работа на Юрхаровском месторождении крайне важна для «НОВАТЕК». От ситуации там зависит большая часть поставок компании на внутренний рынок, который фактически разделен между ней, «Газпромом» и «Роснефтью».

«Ситуация с вывозом создает хороший прецедент взаимодействия с Китаем, но не в рамках импортозамещения, а разворота на Восток. Это пример того, как можно решать проблемы, если связи с компаниями из недружественных стран утрачены. Если “Новатэк” протопчет эту дорожку, то это станет позитивным примером для всех», — подчеркнул эксперт.

Игорь Юшков предположил, что у Китая может быть не только опыт, но и право на ремонт украинского оборудования. Главным образом потому, что до 2014 года страны активно налаживали отношения, и за прошедший период Киев успел продать Пекину многое, в том числе и достаточное число лицензий на производство и обслуживание различной техники.

«Первый ледокол, который “построил” Китай — это судно ледового класса, оно было построено на закате СССР в Николаеве и позже продано Пекину. Или нашумевшая история о том, как Китай купил “Антонова”. В итоге завод “отжали” по указке западных стран. Но это показатель того, что Китай и Украина вели активное взаимодействие. Украинцы продали китайцам, в том числе, и лицензии на производство и обслуживание турбин и различных агрегатов. И вполне возможно, что ситуация с вывозом двигателя и газогенераторов в КНР связана именно с данным фактом», — заключил Игорь Юшков.

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Смысл в расширении кооперации есть

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что подобный прецедент возник не просто из-за необходимости хоть кем-то заменить Украину, но в свете продолжающегося выстраивания долговременных отношений РФ и китайских предприятий в сфере энергетики.

«Китайские компании, например — второго эшелона, готовы работать с РФ. Особенно те, кто в меньшей степени ориентирован на западный рынок, и могут рисковать и сотрудничать с подсанкционными странами. Тем более, что китайское правительство понимает: в долгосрочной перспективе вероятность дальнейшей эскалация конфликта между Вашингтоном и Пекином высока. А значит делать ставку на то, чтобы сохранять лицо перед американцами, не стоит. Достаточно того, что это уже делают некоторые крупные китайские компании. Другие же работают с Россией», — отметил он в комментарии «Эксперту».

При этом Станислав Митрахович полагает, что импортные технологии в сфере добычи газа в России будут локализованы не только в части ремонта турбин, но и при производстве оборудования. Однако на это нужно время.

«К сожалению, ранее многие компании у нас друг с другом соревновались, кто лучше представит тот или иной проект, но при этом, например, в сфере СПГ, все равно базировались в основном на западных технологиях. В свою очередь Китай имеет хорошие возможности по ремонту различных агрегатов, использующихся в газовой отрасли. Наверное, мы не можем во всем полагаться на КНР, но именно в части отдельных элементов с китайскими партнерами сейчас имеет смысл кооперироваться. Я не исключаю, что скоро могут быть созданы совместные предприятия по производству оборудования. Таким образом, зависимость России от зарубежных технологических решений существенно снизится, ведь раньше все закупалось и обслуживалось за рубежом», –— заключил Станислав Митрахович.