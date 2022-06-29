Сергей Пенкин сыграет акустику на большом летнем концерте в Зеленом театре ВДНХ

Зрители услышат unplugged-версии песен из репертуара Сергея Пенкина «Не друзья, не любимые», «Не забывай», «Полуночный дождь», «За пеленой дождя», «Последний шаг» и др. В концерте будут исполнены также главные хиты артиста, его авторские песни, современные романсы, оперные арии и популярные западные шлягеры в стиле кроссовер.

Сергей Пенкин - один из самых экстравагантных и неординарных артистов отечественной эстрады. Его голос занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на профессиональный стаж на сцене в 35 лет и более пяти тысяч концертов по всему миру, артист не перестает удивлять своих зрителей новаторским подходом к творчеству.

Репертуар певца включает в себя почти две сотни композиций, самыми известными из которых стали песни «Feelings», «Дождь осенний», «Ария мистера Икс», «В другую весну», «Полетели со мной», «Призрак оперы», «Триумф Дон Жуана» и др, созданные на музыку Имре Кальмана, Альберта Морриса, Александра Клевицкого, Игоря Гранова, Юлианы Донской и других композиторов. Многие песни, которые исполняет на своих концертах артист, написал он сам – среди них «Розовый сад», «Молитва», «Сверчок», «Вокализ №3», «Последний шаг» и др. Сергей Пенкин постоянно обновляет репертуар - зрителям уже полюбились недавние композиции «Не друзья, не любимые», «Полетели со мной», «Сердце на осколки», «Музыка», «Медиамир».и др.

С сольными концертами музыкант выступал на крупнейших площадках России, включая Государственный Кремлёвский дворец, Московский международный Дом музыки и Crocus City Hall. Сергей Пенкин является одним из наиболее известных и посещаемых зрителями певцов России.

Начало в 20.00.

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Организатор концерта - Live Division Concert Agency.