Члены НАТО договорились по поводу присоединения Швеции и Финляндии к альянсу

Руководство НАТО решило направить официальное приглашение на вступление в состав альянса Швеции и Финляндии.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Лидеры НАТО приняли историческое решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами Североатлантического союза», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам прошедшего в Мадриде саммита альянса.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сторонами была проведена «тяжелая работа в течение многих недель», в которую входили контакты на разных уровнях. «Соглашение, заключенное вчера вечером между Турцией, Финляндией и Швецией, проложило путь к этому решению», — отметил Столтенберг.

Сообщается также, что одобрена новая стратегическая концепция НАТО, которая включает план действий Североатлантического альянса «в более опасном и конкурентном мире»; принято решение о «фундаментальном сдвиге» в сдерживании и обороне, «подкрепленном увеличением инвестиций», а также «общим финансированием».

Накануне, 28 июня, Турция сняла свои возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара, Стокгольм и Осло подписали в Мадриде меморандум, который урегулировал все требования, выставленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом североевропейским странам, таких как снятие эмбарго на поставку оружия в Турцию, а также отказ Швеции и Финляндии поддерживать организации курдов и гюленистов (структуру Фетхуллы Гюлена — личного врага турецкого лидера).