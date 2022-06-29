Сюжет дня: новость об индексации подогрела бумаги производителей удобрений

Акции нескольких российских производителей удобрений выросли по итогам сессии на Мосбирже в среду, 29 июня. В частности, подорожали бумаги компании «Акрон» на +4,80% до 18 896 рублей за штуку и «Фосагро» на +2,59% до 8 085 рублей за штуку.

Трейдеры проявили интерес к бумагам на фоне новостей об индексации внутренних цен на удобрения для российских аграриев в этому году: на 5% с 1 июня, на 5-10% с 1 сентября и на 8,4-8,6% с 1 декабря. С прошлого года производители удобрений сдерживали рост цен, но в этом июне ФАС рекомендовала компаниям разработать торговую политику, предполагающую установку предельных цен на удобрения и максимальную наценку дистрибьюторов. Таким образом доходы производителей удобрений могут вырасти, а как следствие, вырастут и дивиденды.

Индекс Мосбиржи упал на -1,25% до 2378,55 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,59% до 1413,01 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 18:58 мск составила 114,26 долларов (+0,40%). Российская валюта слабела – 53,21 рубля за доллар.