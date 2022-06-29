Театр «Школа драматического искусства» представляет комедию Жан-Батиста Мольера «УЧЕНЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

Мольер здесь беспощадно сводит счеты с лжеучеными и претенциозными рифмоплетами и, одновременно, рисует тонкую карикатуру на синего чулка XVII века, в которой мы, как ни странно, легко узнаем своих современников.

Режиссер Игорь Яцко о спектакле:

«Ученые женщины» Мольера относятся к жанру высокой комедии, главным героем здесь является смех. В качестве главной мишени насмешек выбраны мелкие буржуа, щеголяющие своей образованностью за которой скрывается лишь недостаток ума, псевдо-поэтичность и лже-ученость. Принесение любви, дружбы, верности и чести в жертву пустым амбициям, искажение картины мира, его законов — все это должно предстать перед страшным судом комедии, быть разоблаченным и осмеянным на публике. В «Учёных женщинах» возникает призрак Тартюфа, этот «трижды дурак» - Триссотен, который раздувается и возвышается над всеми, и которого все почему-то должны обожать, восхищаться им и стремиться в его объятья. В финале же этот фантом лопается как мыльный пузырь, и раздаётся всеобщий смех. Юмор, блеск фразы и неожиданность шутки — главные «спецэффекты» этого представления”.

В спектакле заняты исключительно молодые артисты, недавние студенты, ученики Игоря Яцко.

ПРЕМЬЕРА 29 и 30 июня в 20.00, «Тау-зал»

Режиссер — заслуженный артист РФ Игорь Яцко

Художник — Кирилл Федоров