Транзит в Калининград через Литву возобновится через несколько дней

Евросоюз обсуждает возможность компромисса по поводу транзита через Литву в Калининградскую область.

Как пишет Reuters, перевозки грузов через территорию страны в Калининград могут восстановиться в ближайшие дни. «Европейские чиновники намерены достичь компромиссного соглашения с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — указывается в материале агентства. Отмечается, что Брюссель ведет переговоры о выведении Калининградской области из-под санкций, затрагивающих промышленные товары, в частности, сталь.

Агентство указывает на то, что переговоры «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Вильнюс согласится снять свои возражения.

Две недели назад Литва заявила, что с 18 июня будет остановлен транзит в Калининград грузов, которые попадают под санкции Евросоюза. Ряд СМИ назвал действия Вильнюса блокадой, несмотря на то что ограничения распространялись на определенные товары: в частности, под запрет попали сталь, сигареты, удобрения, некоторые виды химикатов, краска, цемент, дерево, алкоголь, икра и российский уголь. Список запрещенной продукции занял почти 70 страниц. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил потерю транзита в 40-50% от всех грузов, следовавших через Литву по железной дороге. На днях стало известно, что ЕС, судя по всему, готов снять блокаду Калининградской области, введенную Вильнюсом.