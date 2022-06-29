Цифровой рубль можно будет использовать на российских блокчейн-площадках

Госдума разрешит использовать цифровой рубль, который планирует в скором времени выпустить ЦБ, как средство для расчетов в российской системе блокчейна.

Об этом в ходе сессии Петербургского международного юридического форума сообщил заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Интерфакс».

«Мы осенью будем активно работать над тем, чтобы узаконить цифровой рубль, прописать это как третью форму денег у нас в стране, и вот этот цифровой рубль как раз и будет выполнять средство платежа, обслуживания, финансового оборота в распределенном реестре», — заявил Аксаков.

Также он сообщил, что в рамках обсуждения закона о ЦФА депутаты урегулировали темы, связанные с использованием номинального счета банками, что даст возможность переводить денежные средства внутри номинального счета между клиентами, оперирующими цифровыми финансовыми активами. «Эта поправка позволит использовать все преимущества цифровых финансовых активов, в том числе создавая возможность использования смарт-контрактов при совершении сделок», — пояснил Аксаков.

Он отметил, что из процесса выпуска и обращения ЦФА были исключены краудфандинговые платформы из-за опасений относительно возможных рисков для участников.

Также сообщается, что российская блокчейн-платформа «Лайтхаус» и «ВТБ Факторинг» запустили в тестовом режиме первый в России цифровой токен. «Надеюсь подготовленные нами поправки в закон о цифровых финансовых активах позволят более активно выпускать эти новые инструменты для нашего рынка», — отметил Аксаков.

Как пояснили в «ВТБ Факторинге», этот выпуск ЦФА можно сравнить с эмиссией краткосрочных коммерческих облигаций, где в качестве обеспечения выступают денежные требования. Там отметили, что благодаря токенизации коммерческой задолженности предприятия смогут получать финансирование быстрее при относительно низких операционных издержках. По словам гендиректора компании Антона Мусатова, технология значительно упрощает российскому бизнесу доступ к капиталу для решения операционных задач. «В отличие от стандартной факторинговой процедуры для уступки коммерческой задолженности клиенту не нужно заключать договор на обслуживание. Достаточно решения эмитента выпустить ЦФА на цифровой платформе и согласия фактора на его приобретение», — отметил глава «ВТБ Факторинга».

Генеральный директор «Лайтхаус» Денис Иорданиди, в свою очередь, указал на то, что процедура эмиссии происходит моментально, для нее необходим минимум документов. «Уверены, что первый успешный опыт выпуска ЦФА не только способствует появлению в России нового финансового инструмента, но и положит начало инновационной бизнес-практике по работе с заемным капиталом для многих заинтересованных компаний в России», — сказал Иорданиди.

В настоящий момент реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА, который ведет Центробанк, включает три компании — блокчейн-платформу Atomyze (компания «Интеррос»), площадку Сбербанка и финтех-компанию «Лайтхаус», которая занимается разработкой цифровой финансовой экосистемы совместно с «Трансмашхолдингом». По словам Аксакова, сейчас обсуждается включение в реестр Газпромбанка и Альфа-банка.