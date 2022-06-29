В МИДе заявили, что Россия использует все способы для возврата замороженных активов за рубежом

Москва использует все правомерные способы по возвращению полноценного доступа к своим замороженным зарубежным активам, в том числе золотовалютным резервам.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы задействуем со своей стороны все легитимные возможности по возвращению полноценного доступа к национальным активам за рубежом, включая золотовалютные резервы России», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Вместе с тем Захарова отметила, что РФ не ожидает от Запада подхода, основанного на политической непредвзятости. «Рассчитывать на политическую неангажированность и чисто судебный подход соответствующих органов недружественных стран вряд ли возможно», — констатировала она.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия расценивает действия Запада по заморозке ее активов как посягательство на суверенную собственность. «Это очередной повод всему миру задуматься в надежности американского доллара и евро в качестве резервных валют и основных средств внешних расчетов, в беспристрастности и устойчивости текущего глобального финансового порядка, который насаждается либеральными режимами», — сказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что «какое-либо использование средств РФ без согласия будет трактоваться как неправомерный и демонстративный недружественный выпад конкретной стороны и ее властных структур, дающий России право на конкретные шаги по защите своих интересов».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством использование Западом замороженных активов Центробанка для восстановления Украины и заявил, что Россия будет добиваться их возврата. «Это продолжение той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств — линия на фактическое воровство российских активов», — подчеркнул представитель Кремля.