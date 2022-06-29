В России запущено первое «домашнее» производство электроприводов для трамвайных путей

Брянский «Термотрон-Завод» наладил на своей площадке выпуск стрелочного электропривода собственной разработки. Это полностью отечественный продукт с уровнем локализации 100%. Предприятие намерено выпускать 200 изделий в год. Общие инвестиции в проект превысили 313 млн рублей.

«На организацию нового производства в Брянске Фонд развития промышленности предоставил заем в размере 148 млн рублей под 1% годовых по флагманской программе «Проекты развития». Отмечу, что оно стало 500-м в общем списке открытых при финансировании ФРП производств. Трамвайные депо получат полностью отечественные электроприводы для автоматического перевода движения», — рассказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Стрелочные электроприводы нужны для перевода стрелок трамвайных рельсовых путей в автоматическом режиме. Трамвайный привод имеет два варианта перевода стрелок. Перевод путей может происходить как из центра управления движением (при наличии такого центра в регионе), так и непосредственно водителем из трамвая. Ранее подобные изделия приходилось закупать в Чехии, Германии и Австрии. Работа нового производства способна полностью заместить импорт.

«Благодаря займу ФРП мы смогли наладить выпуск уникальных электроприводов для трамвайных путей. С их помощью можно организовывать движение трамваев по улицам городов быстро, безопасно и эффективно. Это наша собственная разработка, в ней применены запатентованные российскими учеными передовые решения: карбид-молибденовое износостойкое покрытие трущихся частей для работы в суровую русскую зиму и система автоматического возврата стрелки в исходное положение, если ее заденет трамвай при неустановленном движении в обратном направлении», — отметил гендиректор ООО «Термотрон-Завод» Антон Абушенко.

Первые образцы электроприводов успешно прошли испытания на трамвайных линиях в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Казани. Отечественная разработка отличается от зарубежных аналогов доступной ценой, упрощенным сервисом и повышенной надежностью в суровых климатических условиях.

При поддержке ВЭБ.РФ реализуется программа по модернизации общественного городского электротранспорта. Обновление инфраструктуры и подвижных составов городского общественного транспорта одобрено правительством РФ уже в 10 городах. «Предварительно общая стоимость реализации проектов в 10 городах оценивается в 231 млрд рублей. Их успешная реализация позволит не только кардинально улучшить транспортное обслуживание населения городов, но также поддержать отечественных производителей, сохранить занятость на транспортных предприятиях и предприятиях транспортного машиностроения. Мы считаем, что все больше отечественных компаний смогут стать частью государственной программы и внести свой вклад в улучшение транспортного обслуживания городов», — отметил директор направления «Общественный транспорт» ВЭБ.РФ Андрей Ли.

Справка

ООО «Термотрон-Завод» — единственный в России производитель, имеющий сертификаты на электроприводы для организации высокоскоростного движения на железных дорогах. В частности, стрелочные электроприводы его производства обеспечивают движение высокоскоростного поезда «Сапсан».