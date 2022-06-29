В Венецию будут пускать только состоятельных туристов

В чем в чем, а в недостатке воображения и патриотизма обвинить власти Венеции трудно. Они пытаются увеличить за счет туристов городские доходы и защитить Венецию от полчищ туристов. В Венеции все меньше бесплатных развлечений, с каждым днем все труднее сделать шаг, чтобы с вас не потребовали за это деньги. На днях семья, приехавшая в Венецию из-за границы, решила в целях экономии (цены в общепите, мягко говоря, кусаются) организовать скромный пикник. Туристы расположились около живописного средневекового колодца, но утолить голод им так и не довелось. Их задержала полиция, а судья крупно оштрафовал поклонников обедов на свежем воздухе.
«Их очень прилично оштрафовали»,- не без гордости поведал агентству Bloomberg городской советник Симоне Вентурини, главный сторонник борьбы с миллионами тысяч туристов, приезжающих в Венецию утром и уезжающих вечером. От традиционных туристов они отличаются тем, что заполняя площади и улицы и пользуясь городской инфраструктурой, практически не приносят Венеции дохода.
По оценкам местных властей, Венецию каждый день посещают от 30 до 40 тысяч таких туристов-однодневок. Они делают селфи на мосту Риальто, поддерживают постоянную толчею на площади Святого Марка, снуют по Дворцу дожей и уезжают с чувством выполненного долга.
Новый раунд многолетней войны между мэрией Венеции и туристами касается туристов-однодневок. Планируется, например, брать с них с 1 января 2023 года плату за посещение города в размере от 3 до 10 евро.
Сейчас власти прорабатывают последние технические детали. Необходимо, кстати, и преодолеть сопротивление оппозиции, которая опасается, что туристы могут перестать ездить в Венецию.
По словам Вентурини, главная цель готовящихся мер не в сборе денег, а в защите Венеции. Город очень «хрупкий» и непригоден для так называемого «фастфудного туризма».
После снятия ковидных ограничений в Венецию вновь устремились туристы из разных уголков планеты. В пасхальные выходные, к примеру, город посетили 120 тысяч человек.
Борьба с туристами-однодневками или вернее желание заставить их раскошелиться, сильно напоминает то, что происходило несколько лет назад в Амстердаме. Городские власти тогда попытались прекратить секстуризм и закрыть город для наркоманов. Для Венеции нерегулируемый туризм еще опаснее. Печально знаменитые наводнения происходят все чаще и становятся все сильнее. Наводнение 2019 года, самое мощное за последние полвека, причинило ущерб, оцениваемый в миллиард евро. Для защиты Жемчужины Адриатики центральное правительство в прошлом году наконец запретило заход в Венецианскую лагуну огромных туристических лайнеров.
В Венеции прекрасно понимают, что необходимо что-то срочно предпринимать. Истосковавшиеся по отдыху за два года пандемии туристы устремились в Италию в целом и в Венецию в частности. Количество туристов, желающих посетить города из сотни главных исторических достопримечательностей Апеннин, включая Венецию, Рим и Флоренцию, увеличится в этом году, по прогнозам туристической ассоциации Assoturismo Confesercenti, приблизительно на 25% до 27,4 млн человек.
«Нельзя позволять ордам туристов разрушать города вроде Венеции,- приводит Bloomberg слова Дины Раверы, основательницы и главы туроператора Italia SpA.- Это музей под открытым небом. Для того, чтобы сохранить его, необходимо регулировать поток туристов. В противном случае произойдет то же, что произошло бы, если бы оставили открытой дверь в Лувр».