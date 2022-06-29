В Венецию будут пускать только состоятельных туристов

В чем в чем, а в недостатке воображения и патриотизма обвинить власти Венеции трудно. Они пытаются увеличить за счет туристов городские доходы и защитить Венецию от полчищ туристов. В Венеции все меньше бесплатных развлечений, с каждым днем все труднее сделать шаг, чтобы с вас не потребовали за это деньги. На днях семья, приехавшая в Венецию из-за границы, решила в целях экономии (цены в общепите, мягко говоря, кусаются) организовать скромный пикник. Туристы расположились около живописного средневекового колодца, но утолить голод им так и не довелось. Их задержала полиция, а судья крупно оштрафовал поклонников обедов на свежем воздухе.

«Их очень прилично оштрафовали»,- не без гордости поведал агентству Bloomberg городской советник Симоне Вентурини, главный сторонник борьбы с миллионами тысяч туристов, приезжающих в Венецию утром и уезжающих вечером. От традиционных туристов они отличаются тем, что заполняя площади и улицы и пользуясь городской инфраструктурой, практически не приносят Венеции дохода.