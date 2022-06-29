Wildberries фиксируют огромный рост продаж продукции самозанятых

В январе-мае 2022 года продажи товаров от самозанятых на российском маркетплейсе Wildberries выросли на 410% год к году и достигли уровня в 2 млрд рублей. При этом количество самих самозанятых, продающих свои товары на онлайн-площадке, увеличилось в 5 раз и достигло 150 тысяч.

Лидерами по обороту в интернет-магазине в первые пять месяцев 2022 года стали самозанятые из Москвы и Московской области (321,4 млн руб., +94% год к году) и Санкт-Петербурга (49,6 млн рублей, +170%). Следом идут Краснодарский край (25,7 млн рублей, +171%), Свердловская область (24,9 млн рублей, +154%), Новосибирская область (20,2 млн рублей, +283%). Ленинградская область (14,5 млн рублей, +144%) и Пермский край (13 млн рублей, +135%).

При этом лучшую динамику показывают продажи самозанятых из Амурской (+963%), Липецкой (+804%) и Курской (+760%) областей, а также представителей бизнеса из Калмыкии (+956%) и Забайкальского края (+938%).

«Формат самозанятости становится все более популярным в России благодаря легкой возможности попробовать свои силы в бизнесе, отсутствию бюрократии и лишней отчетности — мы видим, что к нам на онлайн-площадку все больше приходит как молодых начинающих предпринимателей, так и домохозяек, и мастеров, для которых продажи через маркетплейс становятся источником стабильного дохода», — считают в Wildberries.

Наиболее востребованной продукцией от самозанятых, которую с января по май 202 года россияне приобрели больше всего в штуках на Wildberries, согласно данным компании, стала бижутерия ручной работы из из Московской области. Также спросом прользовались разнообразные предметы интерьера, выполненных пермскими дизайнерами, сшитая в Иваново одежда, изготовленные в Иркутской области аксессуары, а также посуда и различная кухонная утварь из Татарстана.