Ефимов: Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ Москвы превысили 1 млрд рублей

Резиденты высокотехнологичных производств особой экономической зоны «Технополис “Москва”» увеличили инвестиции почти в два раза и вложили более 650 млн рублей по итогам 2021 года. Таким образом за все время работы кластера объем вложений превысил 1 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Суммарный объем инвестиций компаний-резидентов кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны Москвы за 2021 год превысил 650 миллионов рублей. Это почти в два раза больше результата предыдущего года, когда показатель составил 340 миллионов рублей, и в пять раз – 2019 года с объемом вложений на сумму 110 миллионов рублей», – рассказал Ефимов.

Резидентами особой экономической зоны являются около 90 компаний, которые разделены на шесть кластеров. Кластер высокотехнологичных производств развивает 3D-печать и металлообработку, создает новое промышленное, транспортное и учебное оборудование, разрабатывает плазменные установки и другую инновационную продукцию.

«В кластер высокотехнологичных производств входят 14 предприятий. За все время работы резиденты из данной сферы инвестировали в свои проекты на территории особой экономической зоны около 1,1 миллиарда рублей и создали более 480 рабочих мест», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Более половины вложений в кластере осуществили резиденты площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис “Москва”», отметил ее генеральный директор Геннадий Дегтев.

«Площадки столичной ОЭЗ привлекают высокотехнологичные производства удобством инфраструктуры и логистики, а также широкими возможностями для кооперации и инновационной деятельности. Кроме того, каждый резидент получает экономические преимущества, среди которых, например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт, а также снижение налога на прибыль до двух процентов», – добавил Дегтев.