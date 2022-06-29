Заммэра Ефимов: в бывшей промзоне Москвы в районе Отрадное создадут более 4 тыс. рабочих мест

Более 16,5 млрд рублей вложат в развитие еще одного участка бывшей московской промзоны «Алтуфьевское шоссе» в Отрадном. На площади более 7,7 гектара построят производственные и общественно-деловые объекты, появится 4,4 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В бывшей промышленной зоне “Алтуфьевское шоссе” будет реорганизован участок площадью более 7,7 гектара, расположенный рядом со станцией Дегунино первого Московского центрального диаметра. Вложения инвестора в его развитие превысят 16,5 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в бюджет составят 1,9 миллиарда рублей. В будущем в Отрадном появятся производственные объекты, спортивные и досуговые центры, где смогут работать 4,4 тысячи специалистов», – рассказал Ефимов.

В «Алтуфьевском шоссе» уже реорганизуется участок общей площадью почти 30 гектаров, напомнил вице-мэр. Инвестор планирует преобразовать территорию и построить объекты производственного, жилого и общественно-делового назначения общей площадью более 720 тысяч квадратных метров. В общей сложности будет создано почти 8 тысяч рабочих мест.

Еще один участок, который планируется преобразовать после проведения торгов, располагается севернее первой территории и используется неэффективно. На данный момент на втором участке располагаются склады, автосервисы и пункт приема металлолома. Его редевелопмент смогут провести собственники, сам город либо инвестор, который может быть привлечен по результатам торгов. В последних двух случаях правообладатели участков получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

По новому проекту планируется возвести почти 176 тысяч кв. метров производственных и общественно-деловых объектов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

«В новом индустриальном квартале разместятся предприятия легкой, фармацевтической и пищевой промышленности, там смогут проводить научные исследования и испытания. Также здесь построят объекты образования, спорта, культурно-досуговой деятельности, банки, магазины и многое другое. Согласно проекту решения инвестор обязательно должен будет возвести физкультурно-образовательный комплекс площадью не менее 6 тысяч квадратных метров», – рассказал Гаман.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит городу получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей.