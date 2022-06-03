«Аэрофлот» и «Победа» получат 12,5 млрд рублей субсидий за отмененные из-за санкций рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» и принадлежащий ей лоукостер «Победа» получат субсидии в объеме 12,5 млрд руб. на возврат денег пассажирам за отмененные из-за санкционных ограничений рейсы.

Об этом сообщается на сайте Росавиации; там же опубликован протокол по итогам отбора авиакомпаний, заявки на участие в котором подавали 27 перевозчиков.

Сообщается, что в текущем году «Аэрофлоту» направят 11,5 млрд руб., «Победе» — 980,4 млн руб.

В общей сложности Росавиация одобрила заявки на получение господдержки 20 перевозчикам. Так, S7 получит 2,9 млрд руб., «Уральские авиалинии» — 528 млн, Nordwind — 366 млн, «Азимут» — 301 млн, ЮТэйр — 149 млн.

Уточняется, что выплаты субсидий будут произведены в июне — начале июля, после заключения перевозчиками с Росавиацией необходимых договоров.

Всего на субсидии авиакомпаниям, потерпевшим убытки из-за необходимости возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, власти решили направить 19,5 млрд руб., отмечает ТАСС. Для распределения этих средств Росавиация планировала провести три отбора: в мае, августе и ноябре 2022 года.

Ранее «Эксперт» сообщал, что на Шри-Ланке арестован самолет «Аэрофлота» Airbus A330; рейс из Коломбо в Москву, который был намечен на 2 июня, отменен в связи с отсутствием разрешения авиационных властей страны; пассажиры в настоящий момент находятся в местном отеле.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в РФ как можно скорее. Авиационные власти России ожидают ответ по данному вопросу в ближайшее время.