Nasdaq: взлет в плохую погоду

После двух дней снижения основные американские фондовые индексы продемонстрировали мощный отскок. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,33%, S&P 500 – на 1,84%, а Nasdaq Composite – на 2,69%. Как бывало не раз на «медвежьих» рынках в другие циклы подъема ставки, падение среды стало результатом хорошей экономической статистики, а вчерашний взлет – следствием плохой.

В среду вышли данные о том, что активность в обрабатывающей промышленности США неожиданно выросла, хотя ждали падения. Как показала свежая статистика, неплохо обстояли дела и на рынке труда: число вакансий снизилось, но осталось на высоком уровне. Из этого был сделан вывод, что ФРС поднимет ставку на 50 базисных пунктов не только на июньском и июльском, но и на сентябрьском заседании. Прекрасная новость превратилась в плохую.

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В четверг вышло наоборот. Оказалось, число рабочих мест в частном секторе увеличилось в мае намного меньше ожидавшегося – на 128 тыс. Экономисты, ранее опрошенные Reuters, ждали 300 тыс. Возможно, спрос на рабочую силу уже страдает от роста ставки и ужесточения финансовых условий. Для кого-то новость наверняка выглядит не лучшей, но этот кто-то – точно не фондовый рынок США.

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Именно на нее он и отреагировал ростом. Распространилось мнение, что, если данные подтвердит в пятницу более полный отчет Минтруда, то ФРС не станет продолжать повышать ставку шагом по 50 б. п.

«По сути, плохие новости — это хорошие новости, а хорошие новости — это плохие новости, — пояснял в четверг Reuters портфельный менеджер Villere & Co Сэнди Виллер. — Это означает, что экономика, возможно, немного остывает, и ФРС, наверное, может успокоиться со своими повышениями ставки, потому что она, по сути, контролирует все уже сейчас».

Если так, то мнение рынка сильно изменилось. А вот о позиции ФРС, приступившей с 1 июня к масштабному QT (количественному ужесточению – сокращению баланса), этого пока не скажешь. Ее вице-председатель Лаэль Брейнард заявила CNBC в четверг, что не ожидает в ближайшее время перерыва в цикле повышения ставок.

«Участники рынка полагают, что ФРС продолжит сокращать баланс, но будет терпеливой при подъеме ставки, наблюдая за поступающими экономическими данными, - заявил в четверг Bloomberg старший портфельный менеджер Washington Crossing Advisors Чад Морганландер. – Такая ‘выжидательная’ предвзятость – одна из причин, по которой рынок в целом так существенно поднялся со ‘дна’, и сегодня вы видите продолжение этого».

Вот только для ФРС сейчас важна не ситуация на рынке труда, а положение дел с инфляцией. В апреле та снизилась с 8,5% до 8,3%, но это все равно максимальные ее уровни за 40 лет. Некоторые увидели здесь признак прохождения ею пика темпов роста, но Федрезерв отнесся к этому настороженно. И, судя по заявлениям его чиновников, они готовы, повышая ставки, увидеть охлаждение рынка труда.

Но если новые данные покажут неожиданно большое снижение инфляции, то, быть может, что-то и в самом деле изменится. Сейчас от мая ждут 8,1%. 10 июня будет обнародована официальная цифра.

«Рынок как на иголках ждет, снизится ли инфляция, и даст ли это нам какую-то передышку в режиме повышения ставок, — говорил в четверг CNBC главный стратег Stifel по акциям Барри Баннистер. – Вот почему такая переменчивость. Это период большой неопределенности».

