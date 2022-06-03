Банк России спрогнозировал новую траекторию экономического развития

Согласно выводам департамента исследований и прогнозирования Банка России, темпы экономической активности в России во втором квартале 2022 года будут напрямую зависеть от скорости импортозамещения. При этом эксперты уверены, что спад экономической активности в РФ в указанный период окажется небольшим.

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Структурная трансформация еще не произошла

«Глубина снижения экономической активности во втором квартале по сравнению с мартом окажется небольшой. При этом дальнейшая траектория экономики во втором полугодии будет в значительной степени зависеть от того, в какой мере компании смогут найти альтернативные схемы поставок из-за рубежа или замену импорту внутренними производителями», — цитирует ТАСС бюллетень, представленный аналитиками ЦБ РФ.

По оценке Банка России, процесс перенастройки логистических маршрутов уже начался, но цепочки поставок удлиняются и усложняются, что отразится и на импортных ценах. В целом темпы снижения экономической активности ощутимо замедлились, эта тенденция наметилась в значительной степени благодаря финансовой стабилизации и использованию ранее созданных материальных и финансовых запасов.

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«Структурная трансформация еще не произошла. Ее признаками будут существенное восстановление объемов импорта с переориентацией на альтернативных поставщиков (в краткосрочной перспективе) и резкое увеличение инвестиций и производства на уровне отдельных компаний и отраслей (в более отдаленной перспективе)», — полагают эксперты Центробанка.

Уровень экономической активности населения — это, возможно, и не основной, но всё-таки очень наглядный показатель состояния экономики страны, пояснил «Эксперту» Александр Хаминский, руководитель Центра права и правопорядка Москвы и Московской области, член генерального совета «Деловой России». Если на первом этапе санкций потребительское поведение во многом было обусловлено паническим влияниям, то спустя 2-3 месяца именно по характеру расходов граждан можно судить об объективных критериях оценки экономики.

Как подчеркнул эксперт, в данном контексте важны такие показатели, как сохранение рабочих мест и уровня доходов, доступность кредитов, наличие в свободной продаже широкого спектра товаров и возможность инвестирования в объекты недвижимости. «Не будем забывать о сезонности, погоде и прочих внешних и внутренних факторах. Поэтому для более полной картины необходимо еще время», — уверен Александр Хаминский.

Между тем, что тот факт, что коллапс экономики России не наступил, и предпосылок к этому не видно, признают даже на Западе. В майcкой статье британское издание The Economist в качестве признаков такого положения вещей было указано на устойчивость реального сектора, а также на то, что «общее потребление электроэнергии снизилось лишь незначительно».

После мартовского затишья россияне довольно свободно тратят свои деньги в кафе, барах и ресторанах, с сожалением признают журналисты из Британии. По их мнению, изменение Банком России ключевой ставки, является признаком того, что финансовая паника прекратилась, а прогнозы некоторых экономистов о катастрофическом снижении ВВП нашей страны оказались излишне пессимистичными.

Новая логистика показала свою жизнеспособность

Поступающие оперативные статистические данные о макроэкономических показателях российской экономики свидетельствуют о том, что пик спада ВВП придется на четвертый квартал этого года, а не на третий, как предполагалось ранее, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Ситуация в экономике определяется внешнеторговым балансом, а он — положительный. Преобладание экспортных поступлений над импортом обеспечивает положительное сальдо, превышающее 800 млрд рублей.

Мероприятия правительства и восемь триллионов рублей, направленные на поддержку экономики в условиях санкций в качестве «бюджетного стимула», уже дают свои результаты. Майские недельные данные по инфляции показывают, что ее текущие темпы замедлились. При дальнейшем замедлении, уверен эксперт, она выйдет на уровень 17,5% годовых.

Начавшиеся первые поступления в рамках параллельного импорта благоприятно повлияют на замену товаров и продукции западных компаний, прекративших свою деятельность в России. Занятие освободившихся ниш компаниями из дружественных стран и отечественными предпринимателями способствует росту инвестиционной активности и вложениям в производство.

Валерий Корнейчук отметил, что Россия рассчитывает в ближайшей перспективе на наполнение торговых прилавков. Интерес арабского мира к российскому рынку в условиях санкций вырос в 5–10 раз. Например, малый и средний бизнес ОАЭ наращивает свою активность в РФ.

Растет торговый оборот с азиатскими партнерами, выстраиваются новые логистические цепочки. В апреле отгрузки российской нефти после введения санкций начали восстанавливаться за счет увеличения заказов из Китая и Индии. Экспорт нефти из России сейчас находится на среднем уровне. Это 3,6 млн баррелей в сутки, что на 400 тысяч баррелей выше среднесуточного объема первого квартала 2022 года. Покупатели прибегают к «креативным» способам поддержания потоков российской нефти в Азию. Небольшие танкеры доставляют российскую нефть в южнокорейские порты, где ее перегружают на танкеры, следующие в Китай.

Это новая логистика показала свою жизнеспособность, несмотря на то что длительность и стоимость перевозки увеличиваются, констатировал Валерий Корнейчук. Экспорт топлива из России в страны Евросоюза в апреле вырос примерно до 1,6 млн баррелей в день по сравнению с 1,3 млн баррелей в марте с использованием схем поставки латвийской и узбекской смесей, где доля российского сырья не превышает 50% и позволяет условно считать происхождение данной нефти не российским.

Россия заявила о готовности экспортировать 25 млн тонн зерна во второй половине года при условии снятия санкций на экспорт продовольствия и минеральных удобрений. Это лучшая демонстрация экспортных возможностей нашей страны по преодолению мирового продовольственного кризиса.

Наметилась тенденция к возврату покинувших Россию западных компаний. Так, немецкий производитель спортивной экипировки Adidas и датский ювелирный дом Pandora готовы вернуться. Проведенный анализ и представленные данные позволяют рассчитывать на то, что снижение экономической активности во втором квартале текущего года, действительно, не будет значительным, заключил Валерий Корнейчук.