Чувашский «Химпром» стал прямым поставщиком кислорода для медучреждений

Входящее в группу «Оргсинтез» ПАО «Химпром» (Новочебоксарск, Чувашия) вошло в перечень прямых поставщиков кислорода медицинским учреждениям.

Как сообщает пресс-служба предприятия, компания получила лицензию на производство жидкого медицинского кислорода в марте прошлого года, однако для прямых поставок в больницы нужно было пройти процедуру регистрации медицинского кислорода как лекарственного средства в Минздраве.

«В апреле текущего года по результатам экспертизы и испытаний продукта медицинский кислород производства ПАО "Химпром" зарегистрировали и внесли в Государственный реестр лекарственных средств», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в пандемию «Химпром» увеличил производство кислорода вдвое, до 150 тонн в месяц и более, подчеркивается в пресс-релизе.

«В период, когда было большое напряжение из-за дефицита кислорода в медицинских организациях, мы ускоренно запустили второй воздухоразделительный узел и увеличили объемы производства. Это наш вклад в стабилизацию ситуации с недостатком кислорода в республике в пиковые моменты пандемии. Отныне поставки в лечебные учреждения могут осуществляться напрямую, без посредников», — приводятся слова врио генерального директора «Химпрома» Елены Колесниковой.

Она отметила, что предприятие готово оперативно обеспечивать медицинским кислородом больницы Чувашии и других регионов РФ.

Медицинский кислород необходим для изготовления воздушно-кислородной смеси, применяемой в аппаратах ИВЛ (для инвазивной вентиляции легких), а также в аппаратах СИПАП и БИПАП (для неинвазивной вентиляции). Аппараты искусственной вентиляции легких, где кислород — основное «сырье», позволили спасти множество жизней. По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, почти каждый пятый практически безнадежный пациент (17%) смог выжить после подключения к ИВЛ. В июле 2021 года Минромторг попросил отечественные металлургические компании снизить потребление технического кислорода, чтобы производители медицинского газа смогли увеличить мощности.