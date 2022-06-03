Пошлина на экспорт пшеницы из России повысится почти до 130 долларов за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 июня повысится с $121,2 до $129,2 за тонну, следует из сообщений Минсельхоза РФ.

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Расчет экспортной пошлины на пшеницу производится на основе прогрессивной шкалы, предусматривающей индикативную цену выше $375 за тонну. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, а сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели.

Минимальное значение экспортной пошлины на пшеницу из РФ в нынешнем году действовало с 16 по 22 марта, тогда она составляла 86,3 доллара за тонну.

Что касается других зерновых, то пошлина на экспорт кукурузы возрастет до $78,7 (с $73,9) за тонну. Пошлина на ячмень третью неделю остается на уровне $76,5. Такой размер пошлин будет действовать по 15 июня включительно.