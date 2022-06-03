Азиатские рынки посрамили NASDAQ

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные местных бирж и Refinitiv, чистый отток средств зарубежных инвесторов из азиатских акций продолжился в мае пятый месяц подряд. По сведениям фондовых площадок Тайваня, Индии, Южной Кореи, Филиппин, Вьетнама, Индонезии и Таиланда, иностранные инвесторы вывели $3,69 млрд.

Хуже всего обстояли дела в Индии. Нерезиденты продали местных акций на $5,18 млрд – самый большой отток с марта 2020 года. Его связывают с опасениями иностранных инвесторов относительно ослабления рупии.

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Для нерезидентов падение местной валюты – это прямые потери. Они ведь ведут расчеты доходности в своих денежных единицах или в долларах, а индийская рупия на фоне взлета инфляции достигла рекордно низкого уровня. С начала года она упала по отношению к доллару более чем на 4%.

Это, впрочем, проблема многих развивающихся стран региона. И отчасти в ней виноваты сами иностранные инвесторы, конвертирующие полученную от продажи местных акций выручку в свою валюту. Бегство зарубежных капиталов из-за опасений девальвации вообще, по сути, является самосбывающимся пророчеством. И уже не раз оно вызвало большие проблемы – как непосредственно с курсами валют, так и с экономиками стран в целом. В этом же регионе четверть века назад прокатился знаменитый Азиатский финансовый кризис.

Однако сейчас аналитики пока не видят прямых аналогий с событиями 1997 года. Считается, что на этот раз у азиатских центробанков все сравнительно благополучно как с золотовалютными резервами, так и с положением дел в экономике.

Отчасти поэтому, несмотря на бегство иностранного капитала, местные акции держатся неплохо. Индийский BSE Sensex, например, потерял с начала года только 4,2%. Не сравнить с тем же Nasdaq Composite, похудевшем за этот период на 21,3%. И это при том, что первопричина распродаж акций, по большому счету, в обоих случаях одна – ужесточение денежно-кредитной политики в США.

Но все же валюты в Азии на ожиданиях начала этого процесса, а затем и по его ходу, заметно просели по отношению к доллару, причем не только в развивающихся странах. Японская иена теряет больше 10% с начала года, а, например, малайзийский ринггит, китайский юань и тайваньский доллар – около 5%.

«Из-за резкого роста реальных ставок и связанных с ним опасений рецессии акции распродавались по всему миру, а рискованные активы, такие как акции развивающихся стран Азии, тем более <…> и это продолжает оказывать давление на азиатские валюты», - цитирует Reuters стратега по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона BNP Paribas Маниши Райчаудхури.

Однако чистый отток иностранного капитала начинает ослабевать – и в мае он оказался наименьшим в этом году. При этом в акции Тайваня и Южной Кореи даже пришло $819 млн и $168 млн соответственно. А в одной азиатской стране – Таиланде – оттока иностранцев из акций в этом году вообще не фиксировали. Хотя общей картины это принципиально не меняет.

В Азии она оказалась во многом схожа с американской и в этом – в США на прошлой неделе был впервые за полтора месяца зафиксирован приток в фонды акций. Но ФРС еще только начинает ужесточение денежно-кредитной политики и завершит его нескоро. Так что в обоих случая речь может в обозримом будущем пойти лишь о передышке, а никак не о полном прекращении бегства инвесторов.