Из горящего бизнес-центра на западе Москвы спасены более 120 человек

По меньшей мере 120 человек спасены при пожаре в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова.

«По предварительной информации, из горящего здания спасено всего более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб тушения пожара», — сообщила пресс-служба МЧС.

На месте ЧП задействовано более 340 человек и около 100 ед. техники; работают три вертолета. Уточняется, что площадь пожара оставляет 1100 кв. м. Согласно предварительным данным, пострадали два человека.

Как пишет ТАСС, несколько человек сейчас заблокированы на шестом этаже здания, еще один — на седьмом.

По данным «Интерфакса», основной версией причины возгорания считается короткое замыкание. Сообщается, что пожар начался на первом этаже, затем огонь перекинулся еще на четыре этажа.

«Гранд Сетунь Плаза» введен в эксплуатацию в 2012 году, сообщается на сайте бизнес-центра. Он является проектом девелоперской компании «Плаза Девелопмент». Внутреннее проектирование реализовано по принципу open space, в офисах с отделкой преобладают свободная и смешанная планировка.