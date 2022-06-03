Карту «Мир» можно будет использовать почти во всех отелях Турции

Содействие расширению использования карты «Мир» за рубежом — одно из приоритетных направлений работы Ростуризма, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«В этом вопросе мы по своей линии активно работаем с зарубежными партнерами. Рассчитываем, что до конца этого года карту "Мир" будут принимать на всех основных популярных направлениях отдыха россиян», — написала Догузова в своем телеграм-канале.

Она также отметила, что на днях общалась с министром культуры и туризма Турции г-н Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы смогут беспрепятственно расплачиваться картой «Мир» почти во всех отелях Турции.

«В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту "Мир". Одновременно рекомендуем туристам на случай необходимости также иметь при себе наличные денежные средства», — добавила руководитель Ростуризма.

