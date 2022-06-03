Компания из Москвы оборудовала вагоны премиального класса для поездок в Крым

На маршруте «Москва-Симферополь» начали курсировать пассажирские вагоны класса «люкс», оборудованные необходимой мебелью и предметами интерьера московским предприятием. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московские производители выпускают широкий перечень товаров для туристов, а также вносят вклад в развитие транспортной отрасли. Например, московское предприятие приняло участие в создании вагонов повышенной комфортности для поездов, следующих по маршруту Москва — Симферополь. Так, компания оборудовала их всем необходимым для работы, отдыха и проведения досуга во время путешествий», – рассказал Владислав Овчинский.

Всего в «люксовых» вагонах шесть купе. Они рассчитаны на одного или двух пассажиров. В них располагается широкий диван-кровать, вместительный шкаф для одежды и багажа, стол-трансформер, кресло, а также туалетная комната с умывальным столом, душевой установкой и вакуумным унитазом.

«В вагонах установлена напорная система горячего и холодного водоснабжения, индивидуальное кондиционирование, сейф, аудио-видео система. Особое внимание было уделено интерьеру: например, в оформлении мы использовали ценные породы дерева и искусственный камень», – отметил генеральный директор научно-производственного предприятия «Циркон Сервис» Владимир Лулаев.

Поезда с вагонами премиального класса будут курсировать по маршруту Москва — Симферополь с конца мая до конца сентября этого года.