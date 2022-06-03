Летний триумф русской театральной школы

В солнечный, даже по-летнему жаркий день в Творческой резиденции СТД РФ «Звенигород» происходило традиционное ежегодное действо, по-молодежному энергичное, безудержное и наполненное творческой артистической энергией: открытие традиционной Летней театральной школы. 86 молодых актеров из разных городов, регионов, стран знакомились друг с другом и местом, где им предстоит прожить целый месяц.



«Если в прошлом году из-за пандемии в Звенигороде учились артисты из 50 городов только России, то в этом году здесь собрались артисты и из стран ближнего зарубежья, а также из Болгарии, Турции, Финляндии и Монголии», — рассказывает руководитель проекта Дмитрий Мозговой.



Школа — уникальный проект сегодняшнего дня, когда в мире не принимают наших мастеров, запрещают русскую культуру, отмечает Председатель СТД РФ, художественный руководитель Школы Александр Калягин. «Мы по-прежнему приглашаем молодых профессионалов, чтобы научить актерскому мастерству, познакомить с нашей культурой. Хочется собираться, говорить, делиться…» — считает Калягин.



Международная летняя театральная школа СТД — это успешный, подтвердивший свою эффективность годами работы образовательный и культурный проект. Конкурс на участие в нем огромный: в этом году 600 артистов подали заявки, а отобрали меньше сотни. Стремление попасть в Школу понятно: где еще можно улучшить свое актерское мастерство столь интенсивно и на таком высоком уровне? Каждый день учеников наполнен тренингами, мастер-классами, репетициями, занятиями по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, сценическому движению, фехтованию, современному танцу, импровизации и ритмике. И все это с лучшими педагогами из ведущих вузов России, известными режиссерами и актерами. В этом году у ребят есть возможность встретиться и пообщаться в неформальной обстановке с мастерами театральной сцены Александром Калягиным, Камой Гинкасом, Евгением Писаревым, Вениамином Фильштинским и Юрием Бутусовым, перенять опыт у режиссеров и педагогов Анны Ивановой-Брашинской, Игоря Яцко, Михаила Чумаченко, Валерия Караваева.



По словам Александра Калягина, цель Школы — не в поиске инноваций, а в передаче накопленного опыта и знаний: «Школа создана не для того, чтобы менять актера, а чтобы дать ему чуть больше навыков, чуть больше умения и идей. 15 лет работаем над одним и тем же, и все 15 лет — это мастерство, человечность, патриотизм, умение преодолевать сложности на своем творческом пути».



Апогей каждой Летней театральной школы СТД — спектакли, которые в течение месяца с учениками ставят известные режиссеры. За 15 лет проект выпустил более 70 спектаклей в различных жанрах и направлениях, и каждый выпускной спектакль — это яркое художественное высказывание. Многие из них отмечены критиками, а некоторые — вошли в репертуар театров. В этом году планируется пять спектаклей: за драму «отвечают» Николай Коляда и Денис Азаров, театр кукол представит Анна Викторова, пластический спектакль поставит хореограф Татьяна Чижикова, а экспериментальный — композитор Петр Айду.



Выпускные спектакли XV Школы будут показаны 24–27 июня в Москве на сцене Театрального центра «На Страстном», в Боярских палатах СТД РФ, в звенигородском Культурном центре имени Любови Орловой и в Истринском драматическом театре.



Но все это позже: уже 3 июня для учеников Международной летней театральной школы СТД начнутся дни упорного труда, интересной работы, а в день открытия они по-настоящему наслаждались летом, уличным представлением «Антикварного цирка», музыкой и пикником. Дух беззаботности витал над Творческой резиденцией СТД РФ «Звенигород», а Александр Калягин, «СанСаныч», как его с любовью зовут ученики, дал им традиционное напутствие: «Знайте, Школа мимо вас не пройдет. Она вас сильно ранит. А ваша задача – чтобы ранила еще больнее. Только так вы добьетесь результата. Месяц пролетит быстро, не упустите эти мгновения. Сделайте все, чтобы они не прошли мимо вас».



Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом Президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области.