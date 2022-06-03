Лукашенко: между Зеленским и украинскими военными назревает конфликт

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военнослужащими ВСУ назревает конфликт.

Об этом в интервью агентству БелТА, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, между Зеленским и украинскими военными начинается серьёзное противостояние. Как пояснил белорусский лидер, военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией.

«Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику, в украинских войсках это понимают», – подчеркнул Лукашенко.

Как ранее писал «Эксперт», министр обороны Сергей Шойгу поставил перед российской армией новые задачи в рамках специальной военной операции на Украине, которые ускорят её темпы. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с руководителем военного ведомства.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.