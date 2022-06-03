Сегодня «медведи» будут питаться надеждами

В начале пятницы трейдеры стали очень осторожно откупать просевшие акции. Внешний фон можно назвать позитивным: вчера мощно отскочили американские фондовые индексы. Нефть передумала падать, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить квоты добычи в 1,5 раза по сравнению с плановыми значениями. Что и понятно — этой тенденции противостоит стремление Евросоюза снизить импорт российских энергоносителей, а в перспективе и вовсе отказаться от них.

В первые полчаса торгов Индекс Мосбиржи рос на 0,3%, но очень быстро ушел в «красную» зону. Большинство «голубых фишек» торгуются в небольшом плюсе, но Индекс падает из-за негативной динамики бумаг черных металлургов, «Магнита», Мосбиржи и ВТБ.

Список аутсайдеров прироста стоимости акции возглавляют три черных металлурга: НЛМК, ММК и «Северсталь», теряющие свыше 3% капитализации. Положение в отрасли и так не слишком хорошее, а вчерашнее решение США внести в санкционный список «Северсталь» и ее основного акционера Алексея Мордашова еще больше его ухудшает.

Теперь «Северсталь» будет вынуждена агрессивнее переориентироваться на внутренний рынок, где и без нее тесно. Минстрой даже предложил увеличить использование стали в строительстве, чтобы повысить спрос на стальную продукцию. Фактически это означает, что за просчеты металлургов в стратегическом планировании должен будет платить конечный потребитель недвижимости и бюджет, за счет которого осуществляется реновация.

Насколько сложна ситуация в отрасли черной металлургии, оценить трудно из-за закрытости статистики и отказе компаний от публикации финансовых и производственных результатов. Но не исключено, что бумаги металлургов потеснили банковский сектор в рейтинге самых неперспективных вложений.

В целом особых надежд на то, что рынок акций сумеет возобновить начатый с утра рост, питать не следует. Усиление санкционного давления на Россию и накачка Украины западным современным вооружением будут препятствовать покупкам акций, тем более перед выходными.

Во второй половине дня стоит ждать сокращения позиций по акциям, что приведет к снижению рынка. Однако эта же тенденция может немного повысить котировки бумаг черных металлургов — за счет закрытия коротких позиций спекулянтами по ним.

«Медвежьи» настроения могут усилиться в случае ухода Индекса Мосбиржи под отметку 3300 пунктов, недалеко от которой индикатор находится после первого часа торгов, но поводов для пробоя мощной поддержи 2200 пунктов пока нет никаких.