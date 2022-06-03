МИД России сообщил о прекращении сотрудничества с США в области культуры, науки, образования и СМИ

Российская Федерация уведомила США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ, заявила на брифинге 3 июня официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл, — отметила она. — Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве».

Министерство иностранных дел выступило с инициативой прекратить действие существующих договоренностей 1 июня. Правительство одобрило это предложение.

Меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, науки, образования и СМИ между Россией и США был согласован сторонами 2 сентября 1998 года. Документ подписывали, стремясь углубить взаимопонимание и укрепить дружественные отношения между народами США и России». Соглашением предусматривалась организация совместных проектов в гуманитарной сфере. В частности, речь шла о распространении учебных материалов, организации лекций и семинаров, профессиональных контактах журналистов и издателей, а также о поощрении сотрудничества между молодёжными, женскими и другими неправительственными некоммерческими организациями двух стран.

Москва и Вашингтон также договорились тогда взаимно поощрять изучение русского и английского языков. Такое сотрудничество двух крупных держав было призвано «на основе равноправия и взаимной выгоды» помогать укреплению двусторонних отношений.

В своем выступлении Мария Захарова подчеркнула: «То, что сейчас делают США и их сателлиты по преследованию российского культурно-исторического наследия в мировом масштабе, имеет целью, и они прямо об этом говорят, как они это формулируют, отмену всего того, что связано с Россией».

Ранее прошла информация, что МИД РФ намерен расторгнуть больше тысячи международных соглашений России. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 18 мая сообщил, что поступивший из МИДа в нижнюю палату парламента перечень международных соглашений и договоров, подлежащих денонсации, состоит из 1342 пунктов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос о целесообразности присутствия России в ВТО, ВОЗ и МВФ.