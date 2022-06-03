В Госдуму внесен законопроект об освобождении от НДФЛ доходов от продажи золота

Правительство РФ внесло в нижнюю палату российского парламента законопроект, предполагающий освобождение от НДФЛ доходов от продажи золота в слитках.

Об этом свидетельствует информация из базы данных Госдумы.

Ранее стало известно, что кабмин одобрил инициативу, с которой выступило Министерство финансов. «Правительство РФ одобрило законопроект Минфина России о внесении изменений в налоговое законодательство», — говорится в пресс-релизе ведомства. «Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений граждан» предлагается освободить в 2022-2023 годах доходы физлиц от реализации золота в слитках.

Подчеркивается, что предложения направлены на «улучшение делового климата и развитие отдельных отраслей промышленности».

Также сообщается, что «удержание НДФЛ не будет производиться в 2022 году при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента — налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору, на указанную "промежуточную" дату исчисления».

Кроме того, в текущем году от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под «незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний», указывается в сообщении Минфина.

«Законопроектом также предусмотрены налоговые изменения в части добычи полезных ископаемых. Для обеспечения стабильных условий осуществления деятельности налогоплательщиков НДД от добычи углеводородного сырья корректируется порядок определения суммы предельных расходов для исчисления минимального НДД. Вводится налоговый вычет по НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей молибден и медь, на территории Хакасии», — отмечается в пресс-релизе.