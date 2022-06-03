Минфин предложил эффективный способ борьбы с мошенниками

Оперативное взаимодействие МВД России с Центробанком станет эффективным способом профилактики, пресечения и раскрытия преступлений в сфере финансового мошенничества. В рамках одного уголовного дела можно будет заблокировать всю цепочку счетов, и мошенникам станет гораздо сложнее выводить похищенные средства. Соответствующий законопроект с поправками в законы «О национальной платежной системе» и «О банках и банковской деятельности» Минфин внес в правительство РФ, сообщается на сайте ведомства.

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«Оперативный обмен между ведомствами будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия. Предполагается, что осуществление обмена данными будет происходить с помощью технологической инфраструктуры Банка России — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ», — пояснили в пресс-службе Минфина.

Предполагается, что МВД будет передавать ЦБ информацию о действиях, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента, и Банк России, в свою очередь, будет передавать полицейским сведения, содержащиеся в базе данных о попытках совершения противоправных операций. Сейчас по действующему законодательству банки должны отвечать на запросы МВД в течение 30 дней, что создает трудности с проведением срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, отметили в Минфине.

«Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов. Поэтому чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств», — считают в Минфине.

