Минский автомобильный завод до конца 2022 года выпустит первую партию электрогрузовиков

На белорусский рынок в этом году поступят первые 10 электрогрузовиков производства Минского автомобильного завода (МАЗ).

Об этом рассказал заместитель гендиректора ОАО «МАЗ» (управляющая компания холдинга «Белавтомаз»), технический директор Александр Кравченко.

«В этом году на белорусский рынок обязаны поставить в виде опытно-промышленной партии и реализовать коммерческим структурам 10 единиц», — цитирует Кравченко ТАСС. Замгендиректора предприятия уточнил, что главными заказчиками, вероятнее всего, станут развозные организации и гипермаркеты.

Директор по закупкам Евгений Захаров считает, что техника обладает большими перспективами. «Весь мир доказал, что стоимость жизненного цикла такого грузовика намного выше, чем дизельного. Плюс — во многих городах есть определенные требования к выхлопам, въездам в центр города. Поэтому такая техника весьма перспективна, и она свою нишу найдет», — подчеркнул он.

Первый электрогрузовик МАЗ-4381EE, предназначенный для перевозки грузов до 4,5 т на расстояние до 200 км без подзарядки, был представлен в феврале 2022 года. Когда именно начнется серийное производство, не уточнялось. Как отмечала пресс-служба МАЗ, в электротраке достигнут практически 100% уровень локализации разработки и производства, «что обеспечивает импортонезависимость использованных в нем компонентой базы и интеллектуальной составляющей».

Электроавтомобиль разработан Минским автомобильным заводом совместно с Национальной академией наук Белоруссии. Первый прототип, МАЗ-4381Е0, был представлен еще в конце 2020 года; он стал первым в истории предприятия электрогрузовиком. «Без подзарядки способен проехать Минск вдоль и поперек. Максимальная скорость подстроена "под мегаполис" — 85 км/ч», — говорилось в пресс-релизе компании. Сообщается, что МАЗ-4381EE отличается, в частности, усовершенствованным дизайном кабины.