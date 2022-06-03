Минстрой ищет дополнительное финансирование на проект «Умный город»

Минстрой рассматривает возможность увеличения финансирования проекта «Умный город», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к министерству.

В мае произошло обновление стандарта «Умного города». И по оценке одного из сотрудников крупной российской компании, занимающейся технологическим оснащением городской среды, расширение перечня обязательных технологий потребует роста финансирования не менее чем на 50%.

Согласно действующему паспорту проекта, опубликованному на сайте Минстроя, с 2018 до 2024 г. на него запланировано выделить 13 млрд руб. с ежегодным финансированием более чем 2 млрд руб. Деньги направляются на внедрение инновационных технологий в сфере городского хозяйства. Среди инновационных решений намечена установка «умных» счетчиков в 70% многоквартирных домов.

Стандарт «Умного города» — рамочный документ, определяющий реализацию мероприятий, направленных на цифровую трансформацию городского хозяйства и системы управления.

