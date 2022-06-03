Мировые банкиры готовятся заработать на небывалом «экономическом урагане»

Как заявил глава Goldman Sachs Джон Уолдрон, нынешняя экономическая обстановка может привести к глобальным экономическим потрясениям. Положение дел представляется топ-менеджеру, работающему на ведущих должностях в Goldman Sachs с 2000 года, самым сложным за всю его карьеру, передает Bloomberg.

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«Это одна из самых сложных, если не самая сложная и изменчивая ситуация из всех, свидетелем которых мне довелось стать. Число возникших потрясений системы кажется мне беспрецедентным, — приводит его слова издание. — Мы ожидаем, что впереди нас ждут еще более тяжелые времена в плане экономики», — предупредил он.

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Это мнение перекликается со словами главы другого американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймона. Выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке, он заявил, что мир ожидает «экономический ураган», к встрече с которым необходимо начать подготовку.

В свою очередь, Уолдрон выразил удивление устойчивостью на рынке слияний. Один из возможных результатов происходящих событий, по его словам, заключается в том, что рынок начнет меняться: мировую экономику ждет разрушение спроса и исчезновение — пусть не полное — у руководителей уверенности в будущем.

«Это разумное ожидание, но мы внимательно следим за этими сигналами», — добавил он, подчеркнув, что его компания вполне способна получать высокую прибыль в условиях спада.

«Какова бы ни была экономическая ситуация, мы все сделаем хорошо», — заключил он.

Как заявил глава Goldman Sachs Джон Уолдрон, нынешняя экономическая обстановка может привести к глобальным экономическим потрясениям. Положение дел представляется топ-менеджеру, работающему на ведущих должностях в Goldman Sachs с 2000 года, самым сложным за всю его карьеру, передает Bloomberg.

«Это одна из самых сложных, если не самая сложная и изменчивая ситуация из всех, свидетелем которых мне довелось стать. Число возникших потрясений системы кажется мне беспрецедентным, — приводит его слова издание. — Мы ожидаем, что впереди нас ждут еще более тяжелые времена в плане экономики», — предупредил он.

Это мнение перекликается со словами главы другого американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймона. Выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке, он заявил, что мир ожидает «экономический ураган», к встрече с которым необходимо начать подготовку.

В свою очередь, Уолдрон выразил удивление устойчивостью на рынке слияний. Один из возможных результатов происходящих событий, по его словам, заключается в том, что рынок начнет меняться: мировую экономику ждет разрушение спроса и исчезновение — пусть не полное — у руководителей уверенности в будущем.

«Это разумное ожидание, но мы внимательно следим за этими сигналами», — добавил он, подчеркнув, что его компания вполне способна получать высокую прибыль в условиях спада.

«Какова бы ни была экономическая ситуация, мы все сделаем хорошо», — заключил он.

Все растет, кроме экономики

«Ситуация на глобальных рынках складывается непростая. Я бы даже сказал беспрецедентная. Сразу несколько негативных рисков проявились одновременно», — комментирует начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По его словам, в ходе и после пандемии были напечатаны триллионы избыточной ликвидности — с целью сглаживания негативных последствий для экономики. Это разогнало сырьевые цены, а следом и базовые компоненты инфляции в развитых странах.

Крупнейшие мировые ЦБ с большим опозданием начли реагировать на инфляционные вызовы — это в открытую признают уже многие политики, продолжает эксперт. Результат — ускоренное ужесточение денежно-кредитной политики. Уже с февраля начинается сокращение баланса ФРС, что снизит рыночную ликвидность, а следом дополнительно ударит по уже просевшему фондовому рынку.

Все это, констатирует Карпунин, накладывается на энергетический кризис из-за всплеска роста цен — в том числе и на фоне санкционных ограничений в отношении РФ со стороны стран Запада. В результате торговые балансы в Европе становятся резко отрицательными. Объемы затрат на энергоносители растут до исторических максимумов. Одновременно с этим сработали локдауны и падение спроса в КНР, одной из крупнейших экономик мира.

Рыночные процентные ставки по долларам и евро растут, добавляет аналитик. В будущем они продолжат расти, создавая проблемы на долговом рынке. В итоге можно говорить о резко возросшем риске глобальной рецессии, и, заключает Василий Карпунин, большинство прогнозов консенсус-прогнозов по мировому ВВП в 2022 г. не оправдаются в силу более сильного спада, чем многие ожидают.

Остается надеяться на чудо

Ситуация действительно выглядит таким образом, подтверждает Оксана Айсина, руководитель Общественной приемной по налоговым вопросам бизнес-омбудсмена Москвы. По ее словам, инфляцию разогнали до такой степени, что она стала неуправляемой. Сейчас завершается программа количественного смягчения QE. Следующий этап — продажа ценных бумаг, купленных во время коронавируса, и повышение ставки. Ожидается, что на ближайшем заседании оно составит 0,5 — при этом инфляция уже сейчас более 8%.

ФРС напечатала большой объем долларов и приобрела много ценных бумаг. При этом нужно понимать, отмечает эксперт, что доллар является резервной валютой для многих стран мира, и инфляция, разгоняемая американским правительством, распространяется на всех, загоняя сегодня экономику всего мира в кризис. Чтобы замедлить инфляцию, нужно прекратить печатать деньги и повысить ставку, уверена Айсина. Но это имеет оборотную сторону: экономика сожмется, будет дефицит денег, экономическая система начнет плохо функционировать. И в такой ситуации можно надеяться только на чудо.