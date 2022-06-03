Мировые цены на продовольствие снижались два месяца подряд

Мировые цены на продовольствие в мае снизились на 0,6% по сравнению с апрелем, однако они остаются на 22,8% выше прошлогодних показателей. Снижение цен наблюдается второй месяц подряд после рекордного роста, зафиксированного в марте, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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«В мае 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 157,4 пункта, что на 0,9 пункта (0,6%) ниже показателя апреля; такое падение наблюдается уже второй месяц подряд, однако этот показатель на 29,2 пункта (22,8%) выше, чем в соответствующий период прошлого года», — говорится в сообщении ФАО.

Снижение Индекса продовольственных цен произошло в основном за счет уменьшения стоимости растительных масел (-3,5%) и молочной продукции (-3,5%). Мировые цены упали на все молочные продукты после восьми месяцев роста, причем, более всего подешевело сухое молоко. Цены на сахар снизились на 1,1% также впервые после резкого роста, зарегистрированного в предыдущие два месяца.

При этом за прошедший месяц индекс цен на зерновые вырос на 2,2%. По сравнению с маем прошлого года прирост составил 29,7%. В частности, цены на пшеницу растут уже четвертый месяц подряд, поднявшись в мае на 5,6% (на 56,2% по сравнению с маем прошлого года).

Индекс цен на мясо в мае вырос на 0,5%, установив новый исторический рекорд. Наибольший вклад в подорожание внес рост цен на мясо птицы, цены на мясо крупного рогатого скота оставались стабильными, а свинина и баранина даже подешевели.

