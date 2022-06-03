Мишустин выступил за увеличение доли затрат на закупку российского ПО

Долю затрат на закупку отечественного программного обеспечения планируется увеличить до 70% от всех расходов на цифровизацию к 2024 году.

\«Правительство определило именно российские цифровые решения как приоритетные для производственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2—3 года должны вырасти до 70 процентов от всех расходов, направляемых на цифровизацию», — заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Он отметил, что для производственных корпораций и компаний приоритетными станут именно российские цифровые решения. И предложил проработать в связи с этим необходимые меры поддержки для бизнеса.

Установлены и конкретные сроки отказа от использования иностранных технологий на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. К 2025 году все зарубежные решения и программно—аппаратные комплексы должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские, сказал Мишустин, напомнив аудитории, что такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин для обеспечения безопасности и технологического суверенитета.

