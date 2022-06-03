Мосбиржа пошла вразрез с собственным индексом

Сегодня Евросоюз озвучил очередные весьма неприятные санкционные меры. В санкционный список попал, в частности, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, который, по мнению ЕС, «как основатель и генеральный директор компании Yandex, материально или финансово поддерживает правительство Российской Федерации и несет ответственность за поддержку действий или политики, подрывающих или дестабилизирующих Украину».

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На этой новости в моменте бумаги компании падали на 14%. Однако сам же Аркадий Волож и спас свою компанию от более сильного падения капитализации, заявив об уходе с поста генерального директора и выходе из совета директоров. В результате, по итогам дня бумаги компании подешевели на 6%, а за неделю — на 9%.

Техническая картина по акциям «Яндекса» пока не изменилась: с 25 апреля бумаги торгуются в коридоре с границами 1500-1800 руб. На нижней границе боковика сегодня и завершились торги. Если в понедельник отметка 1500 руб. не устоит, распродажи могут усилиться за счет срабатывания стопов.

Следующим по значимости негативом является запрет Евросоюза на оказание помощи, посреднических услуг и финансирования поставок в третьи страны российских нефти и нефтепродуктов. В том числе этот относится и к перевалке нефти с судно на судно (ship-to-ship).

Многие западные нефтяные аналитики отмечали, что в последнее время часто наблюдалось смешивание в море российской нефти с другими сортами. В результате химический состав нефти менялся, и ее уже нельзя было однозначно идентифицировать как «российскую нефть». Теперь эта лазейка закрыта. Но непонятно, какие страны будут исполнять санкции ЕС.

Нефть на данную меру отреагировала ростом почти на 2%, вновь уйдя в район $120 за баррель.

Однако для российских нефтяных компаний всегда были более значимыми объемы экспорта, поэтому бумаги сектора сегодня закрылись снижением. Так, «Роснефть» сегодня подешевела на 0,9%, а за неделю снижение котировок ее акций составило 9%. «Лукойл» упал, соответственно, на 1.4% и 7,2%.

Лидером же падения вновь стала «Северсталь», акции которое сегодня обвалились на почти на 13%. Недельные потери бумаги составили более 31%.

Неожиданно на 2,3% выросли акции Мосбиржи. Бумагу покупать в инвестиционных целях рискованно, поскольку доходы эмитента в отсутствие на торгах нерезидентов вряд ли в ближайшие годы достигнут досанкционного уровня.

Пожалуй, единственным крупнейшим российским эмитентом, не попавшим под прямые санкции Запада, остается «Норильский Никель». Связано это с тем, что в мире невозможно найти замену российскому палладию, необходимому прежде всего для изготовления автомобильных катализаторов. Сегодня бумага выросла на 0,9%, а за неделю — на 0,8%. Пока акции ГМК остаются торговаться в боковике. Поддержкой выступает отметка 20 тыс. руб. за акцию.

По итогам недели Индекс Мосбиржи потерял 4,1% капитализации, закрывшись чуть выше отметки 2300 пунктов. Пробой этого уровня спровоцирует поход к более сильной поддержке 2200 пунктов, но характер сегодняшних торгов свидетельствует об отсутствии сильных «медвежьих» настроений на рынке.