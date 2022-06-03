Московские бизнесмены рассказали о работе в условиях санкционного давления

Московские и российские предприниматели переориентируют бизнес и смотрят на изменившиеся условия, как на шанс для развития и роста в кратчайшие сроки. Как именно предприятия трансформируют свою работу и какие меры поддержки им в этом помогают, участники рынка и эксперты рассказали во время круглого стола на онлайн-площадке Центра поддержки экономики Москвы .

Представители бизнеса уже на практике ощутили эффективность антикризисных мер поддержки правительства Москвы. Какие именно механизмы востребованы рассказал начальник Управления промышленной политики департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Уланов.

«Многие компании оперативно адаптировались к новым реалиям, а сложившаяся ситуация дала им возможность занять ниши, которые стали освобождаться. Город, со своей стороны, создал сервис по подбору альтернативных поставщиков, чтобы упростить для предпринимателей поиск партнеров как в России, так и из дружественных стран. Также в столице применяется эффективный механизм по импортозамещению – заключение офсетных контрактов. По этому виду соглашений планируется снижение минимального порога инвестиций до 100 миллионов рублей, что сделает их более доступными. Сегодня соответствующие поправки в федеральный закон уже прошли первое чтение в Госдуме», – пояснил он.

Введение новой ставки по кредитам для промпредприятий в размере 9% также интересно предприятиям, поскольку часть ставки компенсирует правительство города. Помимо этого, в столице действуют около 20 мер поддержки промышленного сектора, а также точечные решения для компаний, работающих в сферах IT, общепита, гостиничного бизнеса, напомнил Уланов.

Некоторым предприятиям пришлось переориентировать направленность своей деятельности. Об опыте такой адаптации рассказал генеральный директор, ОАО «НПП "Темп" им. Ф.Короткова» Денис Иванов.

«Наш продукт до недавнего времени был предназначен только для авиационной промышленности. В связи с изменениями в этой отрасли мы начали искать иные возможности. Сейчас осваиваем производство гидравлических систем. Для нас это новый рынок, однако, останавливаться на металлургии мы не собираемся. Временные трудности рассматриваем как расширение наших компетенций и рынка сбыта», – рассказал директор компании.

Санкционное давление изменило привычные процессы в лучшую сторону, уверен управляющий сервис-центра «Технологии торговли» Никита Ткачук. Так, например, компания столкнулась с дефицитом чековой ленты и за месяц решила эту проблему.

«Мы модернизировали программное обеспечение, используемое в ритейле для выдачи электронных чеков, этот процесс занял около месяца. Большим плюсом, стало решение Федеральной налоговой службы не спрашивать покупателя о выдаче электронного чека. Еще ФНС разработала специальное приложение, которое позволяет при регистрации получать все чеки в электронном виде», – сообщил спикер.

Многим предприятиям в кратчайшие сроки пришлось серьезно перестроить производственно-логистическую цепочку. Например, раньше у резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» компании «Амедарт» транспортировка ряда препаратов занимала 1-2 недели, теперь срок увеличился до 6 месяцев, рассказал генеральный директор компании Андрей Колокольцев.

«Это не критично для фармацевтической отрасли, поскольку в нашей индустрии ничто не происходит быстро, но при этом требует увеличения объема оборотных средств. Поэтому льготное кредитование сейчас очень кстати и дает реальную возможность проводить все необходимые закупки своевременно», – отметил он.

С логистическими проблемами столкнулась и компания «СДЭК». По словам Валерии Батовой, руководителя отдела развития организации, с закрытием границ и ряда направлений авиасообщения компании пришлось искать новые маршруты, а также закупить собственный грузовой транспорт.

«На данный момент приобретено 90 машин, которые проходят брендирование. Сегодня одна из главных целей “СДЭК” – создать свою экосистему. Для решения этой задачи внедряется ряд новых разработок, например СДЭК ID, который позволяет сократить время на обработку документов», – рассказала эксперт.

Предприниматели уверены, в период экономических перемен главное – не паниковать, разобраться в ситуации, постараться найти верные решения и сохранить команду. Важно опираться на уже пройденный опыт и использовать проверенные кейсы, а также не пренебрегать федеральными и региональными мерами поддержки, отметили бизнесмены.