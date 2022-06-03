На Шри-Ланке арестован самолет «Аэрофлота» Airbus A330

Авиационные власти Шри-Ланки не разрешили самолету авиакомпании «Аэрофлот» вылететь из Коломбо в Москву.

Об этом говорится в сообщении перевозчика, передает ТАСС.

«Вылет рейса Аэрофлота SU-289 из Коломбо в Москву от 2 июня 2022 года задержан и далее отменен в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки», — рассказали в компании.

Сообщается, что лайнер Airbus A330, который должен был осуществить перелет, арестован. В настоящий момент пассажиры отмененного рейса находятся в гостинице.

Самолет «Аэрофлота» был задержан в четверг, 2 июня, тогда речь шла лишь о переносе вылета на сутки. Ранее сегодня, 3 июня, Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий лайнеру покидать Шри-Ланку, сообщило издание News First. Таким образом суд удовлетворил требование ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.

Судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиаотрасли, которые включают в том числе запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним, а также запрет на страхование и техобслуживание лайнеров. Сданные в лизинг самолеты ЕС потребовал вернуть лизингодателям до конца марта.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в начале марта обратилось к российским авиаперевозчикам с рекомендацией приостановить международные полеты во избежание арестов самолетов, зарегистрированных за рубежом и принадлежащих иностранным лизингодателям.