На Sukhoi Superjet New импортные компоненты заменят российскими

До конца 2023 года в России планируется завершить сертификацию самолётов МС-21 и Sukhoi Superjet New с заменой импортных систем и компонентов на отечественные.

Об этом в ходе совещания в Иркутске по вопросам ускоренной реализации проектов этих воздушных судов заявил вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, программы продвигаются, несмотря на действие санкций и недобросовестную конкуренцию, передаёт ТАСС.

Во время этого совещания обсуждались детали подготовки серийного производства, импортозамещение основных систем и агрегатов и другие актуальные проблемы.

«Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперёд, несмотря на антироссийские рестрикции и недобросовестную конкуренцию, – подчеркнул чиновник. – Завершение сертификации самолёта МС-21 с отечественным двигателем и самолёта Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на отечественные планируется уже до конца 2023 года».

Как ранее сообщал «Эксперт», объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» изготовила три узла для демонстратора перспективного двигателя ПД-8, предназначенного для регионального лайнера Sukhoi SuperJet New.

По данным пресс-служба госкорпорации, входящий в ОДК производственный комплекс «Салют» включился в процесс по разработке ПД-8 ещё в конце 2020 года.

В результате специалистами предприятия были изготовлены центральный привод, коробка приводов агрегатов и угловая коническая передача, которые вместе составляют узел приводов перспективного двигателя.

Разработанные в сжатые сроки узлы предназначены не только для привода элементов силовой установки, но и для обеспечения функционирования некоторых систем самого лайнера, в частности, электрогенератора для салона и гидронасоса для управления механизацией крыла.