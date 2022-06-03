Население с лихвой восполнило отток средств организаций с депозитов

В апреле прирост всех рублевых депозитов (на 588 млрд рублей) был полностью обеспечен за счет средств населения. Увеличение переводных и срочных депозитов физлиц в рублях за этот месяц составило почти 1,3 трлн рублей, в то время как средства организаций на рублевых депозитах сократились на 711 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Банка России, размещенных на сайте регулятора.

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«Годовой темп прироста депозитов в рублях и иностранной валюте в апреле 2022 года снизился до 10,7 % (в марте 2022 года — 14,1%). Отрицательный вклад в динамику годовых темпов прироста депозитов внесли депозиты в иностранной валюте (-2,9 п.п.) и переводные депозиты населения в рублях (-3,4 п.п.). При этом вклад других (срочных) депозитов населения в рублях в годовой темп прироста общего объема депозитов увеличился до 7,4 %, что стало максимальным показателем с начала 2016 года», — говорится в пояснении ЦБ.

При этом регулятор отметил значительное снижение показателя валютизации общего объема депозитов. На 1 мая он составил 21,7%, что является наименьшим значением с 2015 года. В частности, у депозитов населения показатель долларизации снизился до 14,4%, у депозитов нефинансовых и других финансовых организаций — до 28,8%.

«Наличные деньги в обращении сократились в апреле 2022 года на 316 млрд рублей, а переводные депозиты — на 287 млрд рублей. При этом положительный прирост в 875 млрд рублей был отмечен у других (срочных) депозитов, что в итоге сказалось на увеличении рублевой денежной массы М2 (на 272 млрд рублей)», — указывается на сайте Центробанка.

