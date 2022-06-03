Нефтегазовые доходы в мае оказались в полтора раза выше ожидаемых

Минфин РФ сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам мая оказался выше прогнозируемого на 263,7 млрд рублей. В июне федеральный бюджет, по оценкам министерства, должен получить 392,9 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина.

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«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2022 года составило 263,7 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +656,6 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе министерства финансов РФ.

Ранее Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на май в размере 414 млрд рублей.

В июне, по прогнозам ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере +392,9 млрд рублей. В Минфине также отметили, что на эти средства не будут осуществляться закупки валюты и золота в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил.