Тегеран предложил России, Китаю и Индии новую валюту для взаимных расчетов

Иран предлагает создать новую валюту для торговли с Россией, Китаем, Индией, Пакистаном и другими членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главные цели – возможность торговать, не опасаясь западных санкций, и ослабление долларовой гегемонии США в мире. О письме, направленном в секретариат ШОС в начале 2022 года, рассказал заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. Евразиатская валюта, считают в Тегеране, должна также помочь членам ШОС обойти незаконные согласно международному праву западные санкции.

В предложении Ирана нет ничего нового, напоминает сайт multipolarista.com, Это очередной вызов глобальной финансовой системе, базирующейся на долларе США, который является мировой резервной валютой. Несмотря на постоянное снижение доли, доллар по-прежнему используется в большинстве торговых сделок.

Статья по теме: Иран делится с Россией, чему научился под санкциями

Из наиболее свежих вызовов можно, например, вспомнить предложение Лулы да Сильвы, пообещавшего недавно в случае победы на президентских выборах в Бразилии в октябре этого года создать новую валюту для торговли в Латинской Америке. Он даже придумал ей название – «сур», что означает в переводе с испанского языка «юг».

ШОС – политико-экономический союз евразиатских экономик, в которых живет более 40% населения планеты и который дает приблизительно треть мирового ВВП. Организация была создана в 2001 году, как следует из названия, в Шанхае для борьбы с терроризмом и экстремизмом и продвижения мира и стабильности в Азии. За два десятилетия существования ШОС превратилась во влиятельную международную политическую и экономическую организацию. Кроме центрально-азиатских стран: Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана, в нее входят Китай, Россия, Индия, Пакистан и Иран, принятый в сентябре 2021 года. Статус наблюдателя в ШОС имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия.

Статья по теме: Товарооборот России и Китая вырос на четверть

26 мая состоялся очередной 17-й по счету саммит ШОС, прошедший в видеоформате. На нем председательствовала Россия. Участники обсудили расширение и углубление сотрудничества в сфере международной безопасности, экономики, культуры и гуманитарных вопросах.

США ввели в одностороннем порядке санкции против России, Ирана и КНР. Евразийская валюта поможет этим странам торговать друг с другом без долларов и доступа к международной финансовой системе, которая находится под контролем США.

Москва и Пекин обвиняют Вашингтон в превращении доллара в оружие при помощи финансовых санкций и уже не первый год стремятся к дедолларизации своих экономик. Вакханалия с санкциями, начавшаяся на Западе после 24 февраля, когда Россия начала на Украине военную спецоперацию, ускорил этот процесс. Прокси-война коллективного Запада с Россией также значительно укрепила интеграцию российской и китайской экономик.

Западные санкции вынуждают азиатские страны отказываться от торговли за доллары и переходить на другие валюты, чаще всего национальные. Пекин, к примеру, покупает у России нефть за юани. Индия и Россия тоже торгуют за национальные валюты: рупию и рубль соответственно.

Что касается Ирана, то иранский центробанк еще в 2020 году заменил американский доллар в качестве главной иностранной валюты. Пекин и Тегеран подписали в прошлом году договор о сотрудничестве сроком на 25 лет. Результатом его стали китайские инвестиции в иранскую экономику и инфраструктуру в 400 млрд в долларовом эквиваленте в обмен на иранскую нефть.