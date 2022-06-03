Бывшая сеть американской корпорации McDonald's в России, ООО «Макдоналдс», сменило название на «Система ПБО».

Об этом пишет «Интерфакс».

О том, что компания намерена поменять название, накануне, 2 июня, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), одобрившая ходатайство ООО «Клуб-Отель» о покупке бизнеса McDonald's в России.

ООО «Клуб Отель» будут принадлежать 100% ООО «Макдоналдс» и ООО «ДВРП», созданное в конце 2020 года для развития сети на Дальнем Востоке.

С 18 февраля ООО «Макдоналдс» находилось в процессе реорганизации, в ходе которой к нему были присоединены еще три структуры McDonald's в России — ЗАО «Москва-Макдоналдс», ООО «СРП» и «ЮРП». При этом «ДВРП» в периметр реорганизации не попало.

В российскую сеть McDonald's входило свыше 850 ресторанов быстрого обслуживания. В середине марта компания закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка. В мае корпорация договорилась о продаже своего бизнеса в России Александру Говору, который выступал франчайзи компании и управлял 25 ресторанами McDonald's в Сибири.

В дальнейшем сеть будет развиваться под другим брендом, который в настоящий момент разрабатывается. Новый владелец сохранит персонал и прежние условия для сотрудников по меньшей мере на два года. Рестораны под новым брендом начнут открываться в середине июня.